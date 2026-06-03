Αχτσιόγλου: “Ο δρόμος στη Νέα Αριστερά ήταν αδιέξοδος – Με τον Τσίπρα έχουμε να μιλήσουμε από το 2023”

Για την απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα μίλησε το πρωί της Τετάρτης 3/6 η Έφη Αχτσιόγλου, τονίζοντας πως ήταν θέμα αρχής και συνείδησης.

Μιλώντας στο Mega η κυρία Αχτσιόγλου εξήγησε ότι η κοινοβουλευτική της παρουσία δεν την εξέφραζε πλέον, εφόσον δεν υπήρχε ένας φορέας μέσα στον οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί: «Από τη στιγμή μάλλον που συζητούσαμε το ενδεχόμενο αποχώρησης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, προσωπικά σκεφτόμουν ότι με τη διαδρομή την πολιτική που έχω και με την πολιτική ευθύνη που έχω, θα έπρεπε μάλλον να καταλήξω και στην παράδοση της βουλευτικής έδρας. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν θα υπήρχε ένα πλαίσιο, ένας φορέας μέσα στον οποίο θα μπορώ να λειτουργώ στη Βουλή, θεώρησα ότι η κοινοβουλευτική μου παρουσία δεν θα με εξέφραζε πια. Τούτο δεν αναιρεί ότι σέβομαι τους υπόλοιπους συντρόφους, οι οποίοι σκέφτηκαν ή θεωρούν ότι αξίζει να παραμείνουν στη Βουλή και να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη τους στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές».

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«Η αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής, όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα, είναι αυτοτελής. Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μία πολιτική ταυτότητα παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής, δηλαδή, να υπάρξει αλλαγή κυβερνητική εννοώ. Να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών, να αλλάξουν αυτά που ζουν» ανέφερε η Έφη Αχτσιόγλου και συνέχισε:

«Δεν ξεκίνησε έτσι η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά ξεκίνησε ακριβώς για να αποτελέσει αυτόν τον πόλο. Ξεκίνησε για να μπορέσει να συσπειρώσει δυνάμεις. Θυμάστε, για καιρό μιλούσαμε για την ανάγκη ενός λαϊκού μετώπου. Ξεκίνησε για να συσπειρώσει δυνάμεις. Σίγουρα ξεκίνησε και για να μπορέσει να δώσει ένα σπίτι, αν θέλετε, τότε, με τα εκφυλιστικά φαινόμενα που συνέβαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ και το επίπεδο της αξιοπρέπειας πια, που είχε χαθεί σε εκείνο τον χώρο».

Η ίδια υπογράμμισε ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική, αλλά θα συνεχίσει να μάχεται ως «απλός πολίτης» για την πολιτική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Σε άλλο σημείο, ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της δεν σχετίζεται με την έλευση του κόμματος Τσίπρα, ενώ αποκάλυψε πως με τον πρώην πρωθυπουργό δεν έχει υπάρξει επικοινωνία από το 2023:

«Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα, με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Είπε να έχουμε έναν πόλο, αντιπαραθετικό προγραμματικά στη Νέα Δημοκρατία, στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε και να είναι αυτός πλειοψηφικός. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνησης, μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά. Άρα ως προς την επιδίωξη, νομίζω ότι αυτό εκφράζεται από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και στην πορεία όμως».

«Υπάρχουν διεργασίες στο χώρο. Είναι θετικό ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάπως κίνησε τα πράγματα. Στο χώρο της κεντροαριστεράς, τώρα υπάρχει μια δυναμική, κινούνται πράγματα, συσπειρώνονται δυνάμεις. Συζητήσαμε στο εσωτερικό μας πάρα πολύ, θα έλεγα ότι μάλλον καθυστέρησε η απόφασή μας. Άπαξ και παίρνουμε την απόφαση να φύγουμε, για μένα, το να διατηρήσω τη βουλευτική μου έδρα δεν μου φαινόταν σωστό. Θέμα συνείδησης, με βάση τη δικιά μου διαδρομή» πρόσθεσε ακόμα.

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Πιο αναλυτικά, για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε:

«Ένας πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός, επανέρχεται στο προσκήνιο, αντικειμενικά έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θέτει μία ατζέντα στο προσκήνιο, που δείχνει τη δυνατότητα να συσπειρώσει πολίτες. Καταρχήν το κόμμα απευθύνεται στους πολίτες, δεν απευθύνεται στους νυν βουλευτές ή στις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις».

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«Όταν ιδρύεις ένα κόμμα, καταρχήν στους πολίτες απευθύνεσαι. Και λες, αυτά θέλω να κάνω, μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί; Υπάρχει ένας δεσμός εμπιστοσύνης να κάνουμε τρία τέσσερα πράγματα για το κοινωνικό κράτος, για το κράτος δικαίου, για τη δημοκρατία, και από εκεί και πέρα, μπορούν να συσπειρωθούν και ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις και ευρύτερα πολιτικά πρόσωπα».

«Εμείς συνολικά, και ως ρεύμα αν θέλετε, ανεξάρτητα από τη δική μου απόφαση να φύγω από τη Βουλή, είμαστε ανοιχτοί στο να δουλέψουμε για να υπάρξει αυτός ο πόλος. Θεωρούμε αναγκαίο το να μην υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτό θέλουν 8 στους 10 πολίτες σήμερα, και νομίζω δικαίως το θέλουν. Και από δική μου πλευρά θέλω να δουλέψω προς αυτή την κατεύθυνση. Ως απλός πολίτης πια. Είμαι ανοιχτή να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Το αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί. Νομίζω ότι το προσκλητήριο πρέπει να απευθυνθεί σε όλες τις ενεργές δυνάμεις που ασπάζονται τις αρχές. Θεωρώ κι εγώ αναγκαία τη συσπείρωση δυνάμεων. Δεν είμαστε σε φάση που οι αποκλεισμοί προσφέρουν κάτι» κατέληξε.