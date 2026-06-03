ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: 7 νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικού drone σε λεωφορείο κοντά στο Ντονέτσκ

Έρευνα του Κρεμλίνου για τρομοκρατική επίθεση

Ρωσία: 7 νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικού drone σε λεωφορείο κοντά στο Ντονέτσκ
DEBATER NEWSROOM

Πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Μόσχας και Συμφερόπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, στοίχισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους ενώ 11 τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της ουκρανικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Μόσχας και όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

«Στο Γενακίγεβο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα λεωφορείο Μόσχας-Συμφερόπολης· σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, 7 άμαχοι σκοτώθηκαν. Ένδεκα άλλοι άνθρωποι υπέστησαν τραύματα και όλοι δέχονται τις απαραίτητες φροντίδες», έγραψε στο Telegram ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της τοπικής διοίκησης που έχει διορίσει εκεί η Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή άρχισε ποινική έρευνα για «τρομοκρατική επίθεση», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την εκπρόσωπο της εν λόγω Επιτροπής Σβετλάνα Πετρένκο.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, 354 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύκτας πάνω από τη Ρωσία. Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο έκανε λόγο για κατάρριψη 50 μη επανδρωμένων αεροσκαφών μόνο στην περιφέρεια αυτή.

Στην Ουκρανία, στην πόλη της Χερσώνας (νότια), μια 86χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Γιάροσλαβ Σάνκο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ισραήλ: Ο στρατός λέει ότι αναχαιτίστηκαν βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Ο στρατός λέει ότι αναχαιτίστηκαν βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι αναχαίτισε δύο βλήματα που εισήλθαν στην ισραηλινή επικράτεια προερχόμενα από τον Λίβανο. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι τα βλήματα “ήταν ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ”. Νωρίτερα ο στρατός ανέφερε πως είχε αναχαιτίσει “εχθρικό αεροσκάφος” που εισήλθε στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, το οποίο […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ