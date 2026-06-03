Ρωσία: 7 νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικού drone σε λεωφορείο κοντά στο Ντονέτσκ

Πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Μόσχας και Συμφερόπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, στοίχισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους ενώ 11 τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της ουκρανικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Μόσχας και όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

«Στο Γενακίγεβο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα λεωφορείο Μόσχας-Συμφερόπολης· σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, 7 άμαχοι σκοτώθηκαν. Ένδεκα άλλοι άνθρωποι υπέστησαν τραύματα και όλοι δέχονται τις απαραίτητες φροντίδες», έγραψε στο Telegram ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της τοπικής διοίκησης που έχει διορίσει εκεί η Ρωσία.

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Η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή άρχισε ποινική έρευνα για «τρομοκρατική επίθεση», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την εκπρόσωπο της εν λόγω Επιτροπής Σβετλάνα Πετρένκο.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, 354 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύκτας πάνω από τη Ρωσία. Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο έκανε λόγο για κατάρριψη 50 μη επανδρωμένων αεροσκαφών μόνο στην περιφέρεια αυτή.

#Breaking

Russian Ministry of Defence:

💥We shot down 354 Ukrainian #drones that attacked several areas in the country last night



📌Donetsk region governor: 7 dead & 11 wounded in a Ukrainian drone attack on a bus in #Crimea#Russia #MoD #RussiaUkraineWar @AlarabyTV… pic.twitter.com/Pp91Nk5A5S June 3, 2026

Στην Ουκρανία, στην πόλη της Χερσώνας (νότια), μια 86χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Γιάροσλαβ Σάνκο.