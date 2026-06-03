Πέθανε ο θρυλικός τραγουδιστής της R&B Πίμπο Μπράισον σε ηλικία 75 ετών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο θρυλικός τραγουδιστής της R&B, Πίμπο Μπράισον (Peabo Bryson), ο οποίος έγινε γνωστός παγκοσμίως για τις ερμηνείες του στα κλασικά τραγούδια της Disney «Beauty and the Beast» και «A Whole New World».

Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του με επίσημη ανακοίνωση, αναφέροντας πως άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία θανάτου του, ωστόσο σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ο καλλιτέχνης είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο τις προηγούμενες ημέρες και νοσηλευόταν.

Ο Πίμπο Μπράισον υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές της αμερικανικής R&B και soul σκηνής, με καριέρα που εκτεινόταν από τη δεκαετία του 1970 έως και τη δεκαετία του 2010.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες του βρίσκονται τα «Feel the Fire», «I’m So Into You», «Can You Stop the Rain», «If Ever You’re In My Arms Again» και «Reaching for the Sky».

Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε μέσα από τις συνεργασίες του με τη Disney, καθώς χάρισε τη φωνή του σε δύο από τα πιο εμβληματικά τραγούδια κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών.

Το 1992 κέρδισε βραβείο Grammy μαζί με τη Σελίν Ντιόν για το «Beauty and the Beast», από την ομώνυμη ταινία, ενώ έναν χρόνο αργότερα βραβεύτηκε ξανά για το «A Whole New World» από το «Aladdin», το οποίο ερμήνευσε μαζί με τη Ρετζίνα Μπελ.

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ανέφερε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η μοναδική φωνή του Πίμπο αποτέλεσε το soundtrack μερικών από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας».

Και πρόσθεσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μουσική του συνόδευσε γενιές ανθρώπων σε στιγμές αγάπης, χαράς και παρηγοριάς, δημιουργώντας μια κληρονομιά που θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όσων τον αγάπησαν».

Ο Πίμπο Μπράισον είχε εμφανιστεί πρόσφατα σε συναυλία στη Τζόρτζια μαζί με τον Τζέφρι Όσμπορν, ενώ προετοίμαζε και νέα περιοδεία με τίτλο «Golden Touch», γιορτάζοντας τα 50 χρόνια παρουσίας του στη μουσική βιομηχανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις τον περασμένο Απρίλιο είχε γιορτάσει τα 75α γενέθλιά του, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με φίλους και οικογένεια στα social media.