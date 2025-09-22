iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΟΗΕ: Ξεκίνησε η συνεδρίαση για την Παλαιστίνη – Δείτε LIVE

Στο βήμα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν

ΟΗΕ: Ξεκίνησε η συνεδρίαση για την Παλαιστίνη – Δείτε LIVE
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:22

Ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας 22/9 η συνεδρίαση του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη, την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Μάλιστα, στο βήμα ανέβηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ως συμπρόεδρος της διαδικασίας.

«Ήρθε η ώρα της ειρήνης. Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε. Το 1947 ο ΟΗΕ αποφάσισε για τη δημιουργία δύο κρατών και πάνω σε αυτό πρέπει να πατήσουμε» ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος για να προσθέσει:

«Στόχος είναι να υπάρχουν δύο κράτη, το ένα δίπλα στο άλλο, που να ζουν ειρηνικά. Τίποτα δεν δικαιολογεί τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα».

