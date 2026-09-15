Μασσαλία: Αντιδράσεις για γλυπτό που παρουσιάζει τον Χριστό με δύο Uzi

Αντιδράσεις προκαλεί στη Μασσαλία ένα δίμετρο, κατακόκκινο γλυπτό που παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό να κρατά δύο υποπολυβόλα Uzi, ένα σε κάθε χέρι.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, το εκκλησιαστικό μέσο χαρακτηρίζει την παρουσίαση του έργου «βλάσφημη», εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η μορφή του Χριστού.

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Το έργο «Ου φονεύσεις»

Το γλυπτό δημιούργησε ο Γάλλος καλλιτέχνης James Colomina, ο οποίος είναι γνωστός για τις κόκκινες ανθρώπινες φιγούρες που τοποθετεί σε δημόσιους χώρους και μέσω των οποίων σχολιάζει κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Το συγκεκριμένο έργο φέρει τον τίτλο «Tu ne tueras point», δηλαδή «Ου φονεύσεις», και παρουσιάζεται στο L’Aérosol Marseille, έναν χώρο αφιερωμένο στη street art και την κουλτούρα του hip-hop, ο οποίος στεγάζεται σε παλαιό εργοστάσιο σαπωνοποιίας.

Η κατακόκκινη μορφή του Χριστού απεικονίζεται με ανοιχτά χέρια, κρατώντας δύο όπλα, δημιουργώντας μία εικόνα που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το μήνυμα του τίτλου.

Πηγή φωτογραφίας: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE / James Colomina

Γιατί μεταφέρθηκε σε εσωτερικό χώρο

Το γλυπτό είχε αρχικά τοποθετηθεί σε εξωτερικό σημείο του εκθεσιακού χώρου στη βόρεια Μασσαλία.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να το μεταφέρουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, η απόφαση ελήφθη τόσο για να μην προσβληθούν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των κατοίκων όσο και για να προστατευτεί το έργο από ενδεχόμενες φθορές.

Το γλυπτό αποτελεί μέρος ευρύτερης διοργάνωσης στην οποία συμμετέχουν δεκάδες καλλιτέχνες.

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Τι υποστηρίζει ο δημιουργός

Ο James Colomina παρουσιάζει το έργο ως μία καταγγελία της βίας και της αντίφασης ανάμεσα στις ηθικές αρχές που διακηρύσσουν οι κοινωνίες και στις βίαιες πρακτικές που εξακολουθούν να τις χαρακτηρίζουν.

Με τη μορφή του Χριστού να κρατά δύο όπλα και τον τίτλο «Ου φονεύσεις», ο καλλιτέχνης επιχειρεί, σύμφωνα με την εξήγησή του, να αναδείξει την απόσταση ανάμεσα στην απαγόρευση της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής και στην πραγματικότητα των πολέμων και της ένοπλης βίας.

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Η κριτική του εκκλησιαστικού μέσου

Το ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE ασκεί έντονη κριτική στο έργο, υποστηρίζοντας ότι η καλλιτεχνική πρόθεση δεν δικαιολογεί τη χρησιμοποίηση και την αλλοίωση της μορφής του Χριστού.

Ανάλογη θέση διατυπώνει και η γαλλική χριστιανική ιστοσελίδα Tribune Chrétienne, η οποία θεωρεί ότι η θρησκευτική μορφή μετατρέπεται σε μέσο πρόκλησης.

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Στη Γαλλία η βλασφημία δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα και, επομένως, η αντιπαράθεση γύρω από το γλυπτό δεν αφορά τη νομιμότητά του. Επικεντρώνεται στα όρια της καλλιτεχνικής ελευθερίας και στον σεβασμό των θρησκευτικών συμβόλων και πεποιθήσεων.