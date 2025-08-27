Έκρυθμη η κατάσταση στη Μονή Σινά: “Κινδυνεύει η ζωή μου” λέει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Έκκληση στις κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου (βίντεο)

Παραμένει έκρυθμη η κατάσταση στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, μετά την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού να εκδιώξει τους μοναχούς, που κατηγορούνται για «πραξικόπημα».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός τονίζει ότι αποκαταστάθηκε η κανονική τάξη στη Μονή Σινά με την εκδίωξη των στασιαστών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, απευθύνει έκκληση στις κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου γιατί «κινδυνεύει η ζωή μου».

«Παρακαλώ την ελληνική και την αιγυπτιακή κυβέρνηση να με προστατεύσει», είπε χαρακτηριστικά.

Στο OPEN μίλησε και ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος , εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Σινά στην Ελλάδα.

«Η ενημέρωση που έχω είναι από τον Αρχιεπίσκοπο. Έλαβε πρόσκληση για παράνομη συνέλευση, με σκοπό να τροποποιήσουν στους κανονισμούς της Μονής και να προχωρήσουν σε εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου. Όταν αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του εγώ προσπάθησα να τον αποτρέψω. Του είπα ότι είναι 91 ετών. Το αποφάσισε κατέβηκε και πήγε συνοδεία μοναχών στο μοναστήρι. Την προηγουμένη φορά που είχε πάει ο Αρχιεπίσκοπος, σύμφωνα με την μαρτυρία του νομικού του συμβούλου, ήρθαν απειλητικά τρεις μοναχοί εναντίον του λέγοντάς του ‘θα παραιτηθείς τώρα’. Είναι αυτονόητο να έχει ανθρώπους για την προστασία του. Οπλοφορούσαν; Βιαιοπράγησαν; Δεν ήμουν εκεί να δω να σπάνε πόρτες, αλλά δεν το νομίζω ότι θα έφταναν ως εκεί. Οι μοναχοί όταν είδαν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα βγήκαν έξω».

«Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Μονής πήγε στο σπίτι του», είπε για τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. «Δεν μπορεί να καθαιρεθεί γιατί τον Επίσκοπο τον καθαιρούν 12 Επίσκοποι όχι μοναχοί», πρόσθεσε.

«Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο θαυμάσιος υπουργός Εξωτερικών μας είναι σε διαπραγμάτευση», πρόσθεσε. «Η στρεπτοδικία που έδειξε η αιγυπτιακή πλευρά, γίνεται ένας διάλογος για την εξομάλυνσης της δίκης, αλλά ο υποκάρδιος πόθος των Αιγυπτίων παραμένει να μην τελεσφορήσει ποτέ η διαπραγμάτευση. Πολιτικά εκμεταλλεύεται την κατάσταση αυτή. Όταν κλείνεις σε κάποιον το μάτι μια την εκμεταλλεύεσαι μια την υποδαυλίζεις», είπε ο Αριχμανδρίτης Πορφύριος.

«Οι μοναχοί έχουν δημιουργήσει ένα μικροκλίμα σαν αυτό των πυρκαγιών και έξω είναι όλα ήρεμα», πρόσθεσε.

Μονή Σινά: Βίντεο από τα χθεσινά επεισόδια

Από την άλλη πλευρά, οι μοναχοί που διαφωνούν με τον Αρχιεπίσκοπο και κάνουν λόγο για βίαιη εκδίωξή τους από τη Μονή.

Νωρίτερα, μιλώντας στο OPEN, ο Ιερομόναχος π. Συμεών από την ομάδα των αντιδρώντων έκανε καταγγελίες για μπράβους και εκδίωξή τους με τη βία, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός έφερε στο φως βίντεο από τα χθεσινά επεισόδια.

«Λέγονται ψέματα. Χθες το βράδυ 8.30 ήρθε ο Δεσπότης με καμιά δεκαριά μπράβους και δύο μοναχούς μετά από πολύ καιρό. Μπήκαν στο μοναστήρι ενώ αυτό λειτουργούσε κανονικότατα και με οδηγό με έναν μοναχό τον πατέρα Αβάκιο, χτυπούσαν τις πόρτες στα κελιά , έσπασαν τις πόρτες και μας έβγαλαν έξω από το μοναστήρι. Έίμαστε άυπνοι . Μπήκε και η κα Κατερίνα Σπυροπούλου (σ.σ. γραμματέας της Μονής) και οι δώδεκα μοναχοί μείναμε έξω. Ήρθε η αστυνομία, ζητήσαμε επιμόνως να μπούμε. Καταληψίες είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου. Έχουμε δώσει βίντεο με μπράβους έξω από το κελί του πατρός Αλεξίου, που του χτυπάνε και δεν ανοίγει.. Δεν μας ανακοίνωσαν να εγκαταλείψουμε τη Μονή. Υπάρχει καταστατικό στο μοναστήρι, υπάρχουν ιεροί κανόνες. Θα δημοσιεύσουμε το κατηγορητήριο με βάση του οποίου ελήφθη απόφαση παύσης του Αρχιεπισκόπου. Πριν ένα μήνα ελήφθη η απόφαση της παύσεως και κατατέθη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι φυσικό να την αμφισβητεί η άλλη πλευρά. Είναι εδώ η αιγυπτιακή αστυνομία και ζητάει από τους καταληψίες να ανοίξουν τις πόρτες και εκείνοι δεν ανοίγουν», ανέφερε ο μοναχός.