Νέα ένταση στη Μονή Σινά: Οι εκδιωχθέντες μοναχοί προσπάθησαν να μπουν ξανά στο μοναστήρι – Πώς αντέδρασε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Παραμένει η ένταση στη Μονή Σινά, καθώς αργά το βράδυ της Τρίτης επανήλθαν οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν ως πραξικοπηματίες.

Σύμφωνα με το orthodoxia.info, οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν από τον Ηγούμενο της Μονής Σινά, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου και των υπόλοιπων μελών της Αδελφότητας που συντάχθηκαν γύρω του και επιχείρησαν να ξαναμπούν στο μοναστήρι.

Η αιγυπτιακή Αστυνομία, που έχει κληθεί από τον ηγούμενο προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα, αρνήθηκε να παρέμβει αφήνοντας να εξελίσσεται μια κατάσταση έντασης.

Αυτή η στάση αυτή ερμηνεύεται ως άρνηση της Αιγύπτου να συνδράμει στη λήξη της εσωτερικής κόντρας της αδελφότητας και την αποκατάσταση της κανονικότητας κάτι το οποίο θα ενίσχυε την διαπραγματευτική θέση της Μονής.

Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε δηλώσει ότι συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση και εξελέγη νέα Σύναξη.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά το απόγευμα της Τρίτης έφτασε στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, με σκοπό να συζητήσει με «τη μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών», οι οποίοι, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, είχαν προγραμματίσει συνέλευση για να τροποποιήσουν τον κανονισμό λειτουργίας της Μονής Σινά ερήμην του.

Τόνισε ότι «οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού:

«Έφθασα σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».