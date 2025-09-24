Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη “στροφή” Τραμπ στο Ουκρανικό – “Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά”

Την έκπληξή του εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

Σε συνέντευξη στο Fox News, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από τη νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρουσχετικά με τη ρωσική εισβολή, εκτιμώντας ότι πλέον υπάρχει «καλύτερη σχέση» μεταξύ τους.

FOX NEWS' BRET BAIER: Your relationship with President Trump seems to have improved. Is that fair to say?



PRESIDENT ZELENSKY: I think we have a better relation than before. And I think we didn't have a close relation because we didn't have… maybe time. I don't know, I don't… pic.twitter.com/DIxxnuEm83— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 23, 2025

Οι δηλώσεις έγιναν το βράδυ της Τρίτης, σε συνέντευξή του στον Μπρετ Μπάιερ του Fox News, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social.

Στην ανάρτηση αυτή, ο Τραμπ ανέφερε ότι με οικονομική και στρατιωτική στήριξη από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία «είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλη την επικράτειά της στην αρχική της μορφή».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η στάση του Ρώσου προέδρου επηρέασε τη σχέση του με τον Τραμπ. «Το γεγονός ότι ο Πούτιν είπε ψέματα στον πρόεδρο Τραμπ τόσες πολλές φορές έκανε κι αυτό τη διαφορά ανάμεσά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, τόνισε πως βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία τη στήριξη του Τραμπ στη θέση του Κιέβου.

Σε ερώτηση του Μπάιερ αν θεωρεί ότι η μετατόπιση της θέσης του Τραμπ για τις εδαφικές παραχωρήσεις μπορεί να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου, ο Ζελένσκι απάντησε: «Το πιστεύω, με τη βοήθεια του Θεού».

«Νομίζω ότι δεν είχαμε στενή σχέση γιατί ίσως δεν είχαμε χρόνο. Είναι καλό που έχουμε συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις» πρόσθεσε ακόμα.