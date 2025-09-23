Τραμπ: «Η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της με τη στήριξη της ΕΕ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε σκληρότερη ρητορική απέναντι στη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποιώντας με βαριές κυρώσεις αν ο πόλεμος δεν λήξει, ενώ κάλεσε τις χώρες του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση παραβίασης του εναέριου χώρου τους.

Για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη της, σύμφωνα με το Reuters. Παράλληλα, αναφερόμενος στη δεινή οικονομική κατάσταση της Ρωσίας, κάλεσε το Κίεβο να κινηθεί αποφασιστικά: «Είναι η ώρα η Ουκρανία να δράσει».

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ενισχύουν το ΝΑΤΟ με στρατιωτικό εξοπλισμό και όπλα.

Τραμπ: «Θα μιλήσω με τον Όρμπαν για να σταματήσει το ρωσικό πετρέλαιο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν το ενδεχόμενο να σταματήσει η Ουγγαρία τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Όπως είπε, «δεν του έχω μιλήσει ακόμα, αλλά πιστεύω πως αν το κάνω, θα σταματήσει να αγοράζει. Και μάλλον θα το κάνω».

Παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, ξεκαθάρισε πως η χώρα του δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία.

ΝΑΤΟ: Κάλεσμα για κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών σε παραβιάσεις

Η τοποθέτηση Τραμπ ήρθε μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος παρότρυνε τις χώρες του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση παραβίασης του εναέριου χώρου τους, σημειώνοντας ωστόσο ότι η υποστήριξή του «θα εξαρτηθεί» από τις συνθήκες.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ θα έχει στη συνέχεια διμερείς συναντήσεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Ουζμπέκο ομόλογό του Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ.