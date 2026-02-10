Έγγραφα Έπσταϊν: Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον καταδικασμένο παιδόφιλο – Ένα 9χρονο κορίτσι ανάμεσα στα θύματα του

“Σεισμό” προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν με πολλά ανήλικα άτομα να βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα του όπως περιγράφουν τα πάνω από 3 εκατ. έγγραφα που βγήκαν στην δημοσιότητα για την υπόθεση.

Οι βουλευτές Τόμας Μάσι, Ρεπουμπλικάνος, και Ρο Κάνα, Δημοκρατικός , αποκάλυψαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα ότι έξι άνδρες πιθανότατα ενοχοποιούνται στα αρχεία για σχέσεις με παιδιά. Ανάμεσα τους ένα 9χρονο κορίτσι που κακοποιούταν από άνδρα που κατέχει «αρκετά υψηλή θέση σε μια ξένη κυβέρνηση» και είχε στενές σχέσεις με τον Έπσταϊν.

Ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε από τον Μάσι περιέχει 18 διορθώσεις, τέσσερις από τις οποίες αφορούν άνδρες που γεννήθηκαν πριν από το 1970.

Η Δευτέρα σηματοδότησε την πρώτη φορά που μέλη του Κογκρέσου μπόρεσαν να δουν τα μη επεξεργασμένα αρχεία επισκεπτόμενα αυτοπροσώπως το κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη βορειοανατολική Ουάσινγκτον και να έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω των υπολογιστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης .

Ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν, Δημοκρατικός από το Μέριλαντ, ο οποίος επισκέφθηκε επίσης το γραφείο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι τα αρχεία περιείχαν πολλά προηγουμένως μη αναφερόμενα νεαρά θύματα, ένα από τα οποία ήταν μόλις εννέα ετών.

«Διαβάζετε αυτά τα αρχεία και βλέπετε αναφορές σε κορίτσια 15 ετών, κορίτσια 14 ετών, κορίτσια 10 ετών. Σήμερα είδα μια αναφορά σε ένα κορίτσι 9 ετών. Θέλω να πω, αυτό είναι απλά παράλογο και σκανδαλώδες», δήλωσε ο Τζέιμι Ράσκιν, Δημοκρατικός βουλευτής από το Μέριλαντ, ο οποίος είδε τα μη επεξεργασμένα αρχεία.