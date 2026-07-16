Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Αποκαταστάθηκε η αλήθεια ως προς το πρόσωπο μου, επέλεξα να τηρήσω μια απολύτως θεσμική στάση”

Για δικαίωση ως προς το πρόσωπο του μίλησε σε ανακοίνωση του ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσιάρας μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία επιχειρήθηκε να εμπλακεί και το όνομά μου, επέλεξα να τηρήσω μια απολύτως θεσμική στάση, αποφεύγοντας τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και αναμένοντας, με σεβασμό, την κρίση της Δικαιοσύνης» επισημαίνει ο κ .Τσιάρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου.

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Παράλληλα, όμως, αναδεικνύει την ανάγκη ζητήματα που αφορούν πρόσωπα, θεσμούς και τη δημόσια λειτουργία να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την ουσιαστική συμβολή του στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην πλήρη αποκατάσταση της πραγματικότητας.

Ως βουλευτής θα συνεχίσω, μαζί με τους συνεργάτες του πολιτικού μου γραφείου, να υπηρετώ με συνέπεια τον θεσμικό μου ρόλο: να βρίσκομαι δίπλα στους πολίτες, να αναδεικνύω τα δίκαια αιτήματά τους, πάντα με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τους θεσμούς».

Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς από την έρευνα δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.