Ε.Ε.: Αποκλείει προσωρινά στρατιωτική επέμβαση στα Στενά του Ορμούζ – «Ναι» στην ενίσχυση της επιχείρησης «Ασπίδες»

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσαν ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει διάθεση για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η θέση αυτή έγινε σαφής μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν επιθυμία για ενίσχυση της ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς όμως να επεκταθεί η δράση της στα Στενά.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης»

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, τόνισε ότι τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε στρατιωτική σύγκρουση.

Όπως επισήμανε, οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και έχουν χαρακτήρα «χαρτογράφησης» πιθανών επιλογών. «Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης και κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση της επιχείρησης «Ασπίδες» και διπλωματική προσέγγιση

Παράλληλα, η Κάλας σημείωσε ότι η επιχείρηση «Ασπίδες» θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να συνεχίσει την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ΕΕ επιμένει επίσης στη διπλωματική οδό για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, έχοντας μάλιστα συζητήσει πιθανές πρωτοβουλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας. «Όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση», κατέληξε η Κάλας.