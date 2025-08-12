CNN: Ο Τραμπ θα συμμετάσχει στις διαδικτυακές συνομιλίες για την Ουκρανία

Στις διαδικτυακές συνομιλίες για την Ουκρανία αύριο θα συμμετάσχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της συνάντησης του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευής, όπως μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Χθες, Τρίτη (11/08) ανακοίνωσε η Γερμανία ότι συγκαλεί μια σειρά τηλεδιασκέψεων μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων για αύριο Τετάρτη, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη Σύνοδο, μεταξύ άλλων μία στις 16.00 ώρα Ελλάδας μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Τραμπ και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.