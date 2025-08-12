Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή 15/8.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαιν Λέβιτ η συνάντηση ανάμεσα στις δυο πλευρές θα γίνει στην μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει τις δολοφονίες. Όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, θα προτιμά πάντα την ειρήνη και τη συνεργασία, όποτε αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν. Δεν υπάρχει κανένας ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή που να είναι πιο αφοσιωμένος στην πρόληψη ή τον τερματισμό των πολέμων από τον πρόεδρο Τραμπ» ανέφερε.