Channel 12: «Το Ιράν θέλει τη βοήθεια από Ρωσία και Κίνα – Διαφωνούν Ισραήλ και ΗΠΑ για χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές»

Στο γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει απαντήσει επίσημα ακόμα στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στέκεται το Channel 12.

Συγκεκριμένα, το Ιράν δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση στην πρόταση 15 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, καθώς επιδιώκει διεθνείς εγγυήσεις ότι οι διαπραγματεύσεις δεν αποτελούν τακτική εξαπάτησης, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το Ιράν επιδιώκει να διευρύνει το πλαίσιο ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τα κράτη του Κόλπου αλλά και πρόσθετους παράγοντες, δηλαδή τη Ρωσία και την Κίνα, κάτι που συγκαταλέγεται στους λόγους για την καθυστέρηση της Τεχεράνης στην επίσημη απάντηση, σύμφωνα με το εβραϊκό δίκτυο.

Το Channel 12 προσθέτει ότι Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν συντονισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες της Ουάσινγκτον με το Ιράν, με ορισμένες διαφωνίες να αναδύονται σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας όσο οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, επικαλούμενο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το Ισραήλ προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ ότι, ακόμη και καθώς περιμένουν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, είναι κρίσιμο να συνεχίσουν να χτυπούν τις εθνικές υποδομές, συνεχίζει η έκθεση. Οι Αμερικανοί, ωστόσο, αντιτίθενται σε αυτό, φέρεται να φοβούνται ότι τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διπλωματική διαδικασία.