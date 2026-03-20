Αυτές είναι οι πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας

Την λίστα με τις πιο χαρούμενες χώρες του κόσμου για το 2026 ανήρτησε το World Happiness Report, με τις σκανδιναβικές χώρες να κυριαρχούν για άλλη μια χρονιά.

Η κατάταξη, που καταρτίζεται από τη Gallup, το Oxford Wellbeing Research Centre και το UN Sustainable Development Solutions Network, βασίζεται σε έναν τριετή μέσο όρο αξιολόγησης της ζωής από τους ίδιους τους πολίτες σε 140 χώρες. Παράλληλα, συνεκτιμώνται παράγοντες όπως το ΑΕΠ, η κοινωνική στήριξη, το προσδόκιμο ζωής, η ελευθερία λήψης αποφάσεων, η γενναιοδωρία και η αντίληψη για τη διαφθορά.

Στην 85η θέση η Ελλάδα

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην θέση 85 της σχετικής λίστας, ανάμεσα σε Βουλγαρία (84) και Αλβανία (86), συγκεντρώνοντας 5.697 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Η χώρα μας πέρυσι βρισκόταν πέρυσι στην 64 θέση, ενώ η Κύπρος, από την 50ή θέση έπεσε στην 62η.

Αξιοσημείωτο είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καμία μεγάλη αγγλόφωνη χώρα δεν βρίσκεται στο top 10, με την Αυστραλία να κατατάσσεται 15η, τις ΗΠΑ 23ες, τον Καναδά 25ο και το Ηνωμένο Βασίλειο 29ο.

Πρώτη η Φινλανδία

Η Φινλανδία διατηρεί την πρώτη θέση για εννέα από τα τελευταία δέκα χρόνια, με τους κατοίκους να αποδίδουν την ευημερία τους κυρίως στην ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζουν την κοινωνία. Η δυνατότητα των παιδιών να κινούνται αυτόνομα από μικρή ηλικία, αλλά και η γενικότερη αίσθηση ότι οι πολίτες τηρούν τις υποσχέσεις τους, ενισχύουν το αίσθημα σταθερότητας.

Παρά την υψηλή φορολογία, οι πολίτες θεωρούν ότι η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών –ιδίως σε υγεία, εκπαίδευση και μεταφορές– αντισταθμίζει το κόστος. Το εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από συνεργασία και περιορισμένη ιεραρχία, ενώ η επαφή με τη φύση αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητας, καθώς ακόμη και στις πόλεις η πρόσβαση σε πάρκα, θάλασσα ή δάση είναι άμεση.

Η εμπειρία της φινλανδικής κουλτούρας, όπως η σάουνα –με περίπου τρία εκατομμύρια εγκαταστάσεις για 5,5 εκατομμύρια κατοίκους– θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της ζωής, ενώ οι ίδιοι οι κάτοικοι προτείνουν έναν πιο αργό και ήρεμο τρόπο εξερεύνησης της χώρας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισλανδία, η οποία ξεχωρίζει για την ισχυρή κοινωνική συνοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι μπορούν να βασιστούν ο ένας στον άλλο σε δύσκολες στιγμές, κάτι που αποδίδεται και στην ιστορική απομόνωση της χώρας, όπου η επιβίωση απαιτούσε συλλογική προσπάθεια.

Η καθημερινότητα διαμορφώνεται από την ικανότητα προσαρμογής σε δύσκολες συνθήκες, όπως οι μακριοί και σκοτεινοί χειμώνες. Οι κάτοικοι δίνουν έμφαση σε απλές στιγμές, όπως ο καφές, οι θερμές πισίνες και η κοινωνική επαφή. Το καλοκαίρι, με το φως να διαρκεί σχεδόν όλο το 24ωρο, ενισχύει σημαντικά το αίσθημα ευεξίας.

Η επαφή με τη φύση παραμένει καθοριστική, ενώ χαρακτηριστική είναι η φράση «Þetta reddast», που αποτυπώνει την πεποίθηση ότι, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, τελικά όλα θα πάνε καλά.

Στην δεκάδα η Δανία

Η Δανία, στην τρίτη θέση, αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο σταθερές παρουσίες στην κορυφή της κατάταξης. Η ευτυχία εδώ δεν συνδέεται απαραίτητα με εξωστρεφείς εκδηλώσεις, αλλά με βαθιά ριζωμένη εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και προς τους θεσμούς.

Το εκπαιδευτικό σύστημα ενισχύει την κοινωνική συνοχή, καθώς παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα φοιτούν στα ίδια δημόσια σχολεία, ενώ ενθαρρύνεται η κοινωνική αλληλεπίδραση και η κατανόηση διαφορετικών τρόπων ζωής.

Η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από χαμηλούς ρυθμούς και απουσία έντονης πίεσης, με τους κατοίκους να δίνουν έμφαση στην ισορροπία και την ποιότητα ζωής.

Η Κόστα Ρίκα αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της φετινής κατάταξης. Παρά το γεγονός ότι δεν καταγράφει αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις σε οικονομικούς δείκτες ή κρατικές παροχές, οι πολίτες δηλώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή τους.

Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η έννοια της κοινότητας, καθώς και η καθημερινή επαφή με τη φύση. Οι κάτοικοι περιγράφουν μια ζωή που συνδέεται με την ύπαιθρο, τη θάλασσα και τις κοινωνικές σχέσεις, ενώ η ελευθερία επιλογών ενισχύει το αίσθημα ευτυχίας.

Η καθημερινότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως περίπατοι στην παραλία, επαφή με την άγρια ζωή και κοινωνική αλληλεπίδραση, στοιχεία που δημιουργούν ένα ισχυρό αίσθημα ισορροπίας.

Πέμπτη η Σουηδία

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Σουηδία, η οποία διατηρεί σταθερή παρουσία στις πρώτες θέσεις τα τελευταία χρόνια. Η χώρα ξεχωρίζει για την ισορροπία μεταξύ σύγχρονου αστικού τρόπου ζωής και εύκολης πρόσβασης στη φύση.

Οι μικρές αποστάσεις, τόσο γεωγραφικά όσο και κοινωνικά, ενισχύουν την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Η κουλτούρα της ισότητας αποτυπώνεται ακόμη και στη γλώσσα, με τη χρήση του ανεπίσημου «du» ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης.

Η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από πιο ήπιους ρυθμούς, ενώ πρακτικές όπως το «fika» –το διάλειμμα για καφέ και συζήτηση– αποτελούν βασικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής.

Η πρώτη δεκάδα

Η κατάταξη των δέκα πιο ευτυχισμένων χωρών για το 2026 είναι η εξής:

Φινλανδία Ισλανδία Δανία Κόστα Ρίκα Σουηδία Νορβηγία Ολλανδία Ισραήλ Λουξεμβούργο Ελβετία

Το Αφγανιστάν παρέμεινε στην 147η και τελευταία θέση της κατάταξης. Οι άλλες χώρες στις τελευταίες θέσεις είναι οι εξής: Μποτσουάνα 143η, Ζιμπάμπουε 144η, Μαλάουι 145η και Σιέρα Λεόνε 146η.

