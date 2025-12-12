Αυστηρό μήνυμα Φον ντερ Λάιεν στον Τραμπ: “Μην ανακατεύεστε στην ευρωπαϊκή δημοκρατία”

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να ανακατεύεται στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, δήλωσε την Πέμπτη 11/12 η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαντώντας στις επικριτικές δηλώσεις που έκανε προ ημερών ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Όταν πρόκειται για εκλογές, δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, αλλά του λαού αυτής της χώρας… Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και πρέπει να προστατευθεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξή της στο επίσημο γκαλά του Politico για τους 28 πιο ισχυρούς ανθρώπους στην ευρωπαϊκή πολιτική για το 2025, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, κανείς δεν άσκησε μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη φέτος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει, χωρίς καμία αμφιβολία», πρόσθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα και προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς υποστηρίζει ότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με «εξάλειψη του πολιτισμού» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Μια θέση που έχουν διατυπώσει επίσης ακροδεξιοί ηγέτες στην ΕΕ, όπως ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, αλλά και η Ρωσία.

Το έγγραφο επέκρινε επίσης τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για τον περιορισμό των ακροδεξιών κομμάτων, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις αυτές ως «πολιτική λογοκρισία», ενώ έκανε λόγο για «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την Ευρώπη ως «ομάδα εθνών σε αποσύνθεση» υπό την ηγεσία «αδύναμων ανθρώπων», σε συνέντευξή του στο Politico, επικρίνοντας τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ για την αποτυχία τους να ελέγξουν τη μετανάστευση και να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και δείχνοντας ότι θα υποστήριζε υποψήφιους πολιτικούς στην Ευρώπη που ευθυγραμμίζονται με το όραμά του.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Φον ντερ Λάιεν, «αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕ πρότεινε την Ασπίδα της Δημοκρατίας, ένα όπλο στη μάχη κατά της ξένης παρέμβασης στο Διαδίκτυο, παρέμβαση που είναι εμφανής κατά τις εκλογές».

Εξήγησε πάντως ότι είχε πάντα «πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας» με τους προέδρους των ΗΠΑ και «αυτό ισχύει και σήμερα», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η Ευρώπη «πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της και όχι να κάνει συγκρίσεις με άλλους».

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι ορκισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής συνεργασίας. Αλλά τι είναι τόσο σημαντικό; Είναι ότι είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε», είπε.

Πρόσθεσε, δε, ότι «φυσικά, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή αλλάζουμε. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου: ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ας είμαστε περήφανοι για αυτό. Ας υπερασπιστούμε μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είναι το καθήκον μας… να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας».