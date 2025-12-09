Σφοδρή επίθεση του Τραμπ σε Ευρωπαίους και Ζελένσκι: “Ήπειρος σε αποσύνθεση με αδύναμους ηγέτες η Ευρώπη, η Ουκρανία πρέπει να πάει σε εκλογές”

Ήπειρο σε αποσύνθεση με αδύναμη ηγεσία χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόνανλντ Τραμπ σε συνέντευξη του στο Politico.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε την Ευρώπη για την διαχείριση του μεταναστευτικού και τον πόλεμο στην Ουκρανία το οποίο απέτυχαν να τερματίσουν. «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης.

«Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν» υπογράμμισε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρουν τι να κάνουν ούτε στο εμπόριο».

Η κριτική του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους ηγέτες έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λονδίνο καθώς ψάχνεται η χρυσή τομή για να συμφωνήσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

«Είμαι φιλικός με όλους τους. Εννοώ, τους συμπαθώ όλους. Δεν έχω πραγματικούς εχθρούς. Είχα μερικούς που δεν μου άρεσαν όλα αυτά τα χρόνια. Στην πραγματικότητα, μου αρέσει η τρέχουσα ομάδα. Μου αρέσουν πολύ. Τους ξέρω πολύ καλά. Μερικοί είναι φίλοι. Μερικοί είναι εντάξει. Ξέρω τους καλούς ηγέτες, ξέρω τους κακούς ηγέτες. Ξέρω τους έξυπνους, ξέρω τους ηλίθιους. Υπάρχουν και μερικοί πραγματικά ηλίθιοι, δεν κάνουν καλή δουλειά. Η Ευρώπη δεν κάνει καλή δουλειά από πολλές απόψεις» συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν θα εμπλακεί στις ευρωπαϊκές εκλογές δήλωσε πως: «Θέλω να κυβερνήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θέλω να κυβερνήσω την Ευρώπη. Έχω εμπλακεί πολύ στην Ευρώπη».

Σε ερώτηση του αν θα εμπλεκόταν στις ευρωπαϊκές εκλογές προωθώντας υποψήφιους που στηρίζει, ο ίδιος είπε:

«Λοιπόν, θα υποστήριζα… Έχω υποστηρίξει ανθρώπους, αλλά έχω υποστηρίξει ανθρώπους που δεν αρέσουν σε πολλούς Ευρωπαίους. Έχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν. Έχω υποστηρίξει… πάμε πίσω στη Νότια Αμερική, τη Λατινική Αμερική… τη Νότια Αμερική, τον Μιλέι, την Αργεντινή».

Όσον αφορά το ΝΑΤΟ: «Υπάρχουν χώρες που είναι δύσκολες για το ΝΑΤΟ. Όχι ότι δεν πρέπει να είναι, νομίζω ότι είναι καλό να τις έχουμε. Η Τουρκία είναι ένα παράδειγμα. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου, όποτε έχουν πρόβλημα μαζί του, μου ζητούν να τον καλέσω γιατί δεν μπορούν να του μιλήσουν. Είναι σκληρός τύπος, στην πραγματικότητα, τον συμπαθώ πολύ. Πιστεύω, έχει χτίσει μια ισχυρή χώρα, ισχυρό στρατό. Αλλά έχουν δυσκολία να τον αντιμετωπίσουν και μου ζητούν να του τηλεφωνήσω. Και του τηλεφωνώ, και πάντα τα καταφέρνω μαζί του».

Τεράστιο το μίσος Πούτιν – Ζελένσκι, πρέπει να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία

Την άποψη ότι πρέπει να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία εξέφρασε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση που του έγινε στο Politico, ενώ υπογράμμισε ότι το μίσος μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι τεράστιο και βάζει εμπόδια σε όποια συμφωνία.

«Δεν έχουν διεξαγάγει εκλογές εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία».

«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Ειλικρινά, δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος, και δεν συνέβη για τέσσερα χρόνια. Είδα να συμβαίνει αυτό και είπα, ουάου, θα προκαλέσουν προβλήματα εδώ. Και ξεκίνησε και, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειλικρινά. Νομίζω ότι πιθανότατα δεν θα συμβεί τώρα. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα μπορούσατε να έχετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Παράλληλα τόνισε πως ο «Πούτιν δεν είχε κανένα σεβασμό για τον Μπάιντεν και δεν έχει κανένα σεβασμό για τον Ζελένσκι, δεν του άρεσε ο Ζελένσκι. Πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον. Και μέρος του προβλήματος είναι ότι μισούν ο ένας τον άλλον πάρα πολύ, ξέρετε. Και είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να προσπαθήσουν να κάνουν μια συμφωνία. Εγώ… Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους… Κάνω συμφωνίες. Αυτή είναι δύσκολη. Ένας από τους λόγους είναι ότι το επίπεδο μίσους μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι τεράστιο».

Δεν σχολίασε την πιθανότητα παρέμβασης στη Λατινική Αμερική

Τέλος, για την Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να αποκλείσει την πιθανότητα στρατιωτικής παρέμβασης στην χώρα καθώς η ένταση με τον Μαντούρο έχει χτυπήσει κόκκινο.

«Δεν θέλω να το αποκλείσω ή να το επιβεβαιώσω. Δεν μιλάω για αυτό» είπε ο Τραμπ σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να σας μιλήσω για τη στρατιωτική στρατηγική».

Ερωτώμενος αν θα ήθελε να δει τον Μαδούρο χωρίς εξουσία είπε ότι «οι μέρες του είναι μετρημένες».

Την ίδια ώρα, δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας εναντίον στόχων σε άλλες χώρες όπου το εμπόριο ναρκωτικών είναι ιδιαίτερα ενεργό, όπως το Μεξικό και η Κολομβία. «Φυσικά, θα το έκανα», είπε.