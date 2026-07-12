Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία – Σε ετοιμότητα οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σε συνέντευξη του σήμερα (12/7) ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η θαλάσσια δίοδος είναι ανοιχτή για όσους θέλουν να την διασχίσουν. Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην εκπομπή «Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ «έχουν λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί». BREAKING Trump Asserts Strait of Hormuz Remains Open Despite Iranian Threats

Source: NBC pic.twitter.com/U8LynxF5UW— ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) July 12, 2026

Να θυμίσουμε ότι η νέα ανάφλεξη πυροδοτήθηκε από την ιρανική επίθεση σε πλοίο κυπριακών συμφερόντων, τον εκ νέου αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, καθώς και από τα αμερικανικά αντίποινα που ακολουθήθηκαν από ιρανικά πλήγματα εναντίον κρατών του Περσικού Κόλπου.

Πηγή από τον ναυτιλιακό κλάδο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσε ότι η διαδρομή που ελέγχεται από τον αμερικανικό στρατό στα νότια, η οποία ακολουθεί τις ακτές του Ομάν, έχει βοηθήσει σημαντικά τα πλοία που επιθυμούν να εξέλθουν με ασφάλεια από τον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα περισσότερα πλοία απενεργοποιούν τους αναμεταδότες εντοπισμού τους (transponders) για να περάσουν απαρατήρητα.