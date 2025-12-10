Politico: Οι 28 επιδραστικότερες προσωπικότητες στην Ευρώπη, πρώτος ο Τραμπ, στην πεντάδα Λε Πεν και Πούτιν – Μία Ελληνίδα στη δεκάδα του… μέλλοντος

Η λίστα του Politico με τα 28 πιο επιδραστικά πρόσωπα της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής έχει στην κορυφή της τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το γνωστό περιοδικό παρουσίασε και την λίστα των ατόμων που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις τα επόμενα χρόνια τοποθετώντας στο top-10 μία Ελληνίδα.

Στην εισαγωγή το Politico παρουσιάζει τις σχέσεις της Ευρώπης με τον Τραμπ ως μία μεταβαλλόμενη διπλωματική άσκηση θέτοντας το ερώτημα εάν αποτελεί εταίρο ή απειλή ή μία δύναμη που αναδιαμορφώνει τη σχέση με την ήπειρο με τους δικούς του όρους

Στην κύρια κατάταξη των 28 προσώπων, την κορυφή καταλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη Δανή πρωθυπουργό Μέττε Φρέντρικσεν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Στην πρώτη 5άδα βρίσκονται επίσης η Μαρίν Λε Πεν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η λίστα των «28» περιλαμβάνει ηγέτες κρατών, επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών, πολιτικούς της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού.

Τη λίστα συμπληρώνουν ο Νάιτζελ Φάρατζ, αρχηγός του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Η λίστα συμπληρώνεται με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Χάιντι Ράιχινεκ από τη γερμανική Αριστερά, ο Αντρέα Ορσέλ, CEO της UniCredit, η Ρίμα Χασάν ως μέλος της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ρομπ Γέτεν, νικητής στις ολλανδικές εκλογές, και ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο.

Η Πόπη Παπανδρέου στους “10 to watch”

Στο τέλος του άρθρου, το Politico παρουσιάζει 10 πρόσωπα που να αναδειχθούν σε κυρίαρχες προσωπικότητες και θα καθορίσουν τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ευρωβουλευτής των Γερμανών Πρασίνων Αλεξάντρα Γκέσε, την οποία το Politico περιγράφει ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της ψηφιακής πολιτικής. Ακολουθεί ο δήμαρχος Βουδαπέστης Γκέργκελι Καρατσόνι και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Νιάμχ Σουίνι.

Η δεκάδα συμπληρώνεται από τον Ισπανό οικονομολόγο και μέλος της ΕΚΤ Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, την Ευρωπαία Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή Σάρα Νάφο, τον Σέμεν Κριβόνος, διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας, τον Ρουμάνο ευρωβουλευτή Ζίγκφριντ Μουρέσαν, κύριο εισηγητή για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.