Axios: Στο τραπέζι συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ εντός της εβδομάδας

Νέες πληροφορίες για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ έφερε στο φως της δημοσιότητας το Axios.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφο του Axios ένας Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι γίνονται επαφές για συνάντηση μεταξύ υψηλόβαθμων Ιρανών και Αμερικανών στο Ισλαμαμπάντ, πρωτεύουσα του Πακιστάν, αργότερα αυτή την εβδομάδα.

🚨בכיר ישראלי: מתקיימים מגעים לפגישה בין בכירים איראנים ואמריקנים באיסלאמאבד בירת פקיסטן בהמשך השבוע

🚨בכיר ישראלי: במסגרת המגעים לפסגה בפקיסטן נבחנת האפשרות שסגן הנשיא האמריקני ואנס יהיה הנציג האמריקני הבכיר

🚨בכיר ישראלי: ישראל ידעה שמתקיימים מאמצי תיווך של כמה מדינות כדי…— Barak Ravid (@BarakRavid) March 23, 2026

«Στο πλαίσιο των επαφών για τη σύνοδο κορυφής στο Πακιστάν εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς να είναι ο ανώτατος Αμερικανός εκπρόσωπος.

Το Ισραήλ γνώριζε ότι γίνονται προσπάθειες διαμεσολάβησης από ορισμένες χώρες για την έναρξη συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, αλλά εξεπλάγη από τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι επαφές αυτές προχωρούν και ότι φαινομενικά υπάρχουν συμφωνίες σε 15 σημεία» ανέφερε ο αξιωματούχος του Ισραήλ.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν «σημαντικά σημεία συμφωνίας» σε συνομιλίες με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν χθες Κυριακή, στις οποίες οι δύο πλευρές είχαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας», προσθέτοντας ότι σύντομα θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν χθες θα συνεχιστούν σήμερα και ότι αν οι διαπραγματεύσεις συνεχιστούν παραγωγικά, θα υπάρξει συμφωνία πολύ σύντομα. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες έγιναν από τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ.

«Είχαμε πολύ, πολύ ισχυρές συνομιλίες. Θα δούμε πού θα οδηγήσουν. Έχουμε σημεία, σημαντικά σημεία συμφωνίας, θα έλεγα, σχεδόν όλα τα σημεία συμφωνίας… είχαμε πολύ ισχυρές συνομιλίες, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ τις είχαν», είπε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε πως οι ΗΠΑ συνομιλούν με έναν Ιρανό «ανώτερο ηγέτη», που δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Τραμπ, δεν θεωρεί πως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ο ηγέτης του Ιράν και αυτός δεν συμμετέχει στις συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «έχουν απομείνει στο Ιράν ορισμένοι ηγέτες». «Έχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός και ο ηγέτης», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ίσως βρούμε έναν ηγέτη όπως κάναμε στη Βενεζουέλα», δήλωσε, κάνοντας λόγο για μια κοινή ηγεσία. Όπως υπογράμμισε, μια «αλλαγή καθεστώτος» βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, ενώ απείλησε να «συνεχίσει τους βομβαρδισμούς ευχαρίστως», αν αποτύχουν οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με μια ομάδα Ιρανών ηγετών, που δεν κατονόμασε.

«Υπάρχει αυτόματα αλλαγή καθεστώτος» επειδή «όλοι οι αντιπρόσωποι του καθεστώτος έχουν σκοτωθεί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Διαπραγματευόμαστε με ανθρώπους που πιστεύω ότι είναι πολύ λογικοί, πολύ σταθεροί. (…) Είναι πολύ σεβαστοί και ίσως ένας από αυτούς να είναι αυτός που ψάχνουμε», είπε.

«Θέλουμε εμπλουτισμένο ουράνιο» από τους Ιρανούς, δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να μεταβεί στο Μέμφις, ενώ είπε πως η ιρανική πλευρά συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Έκανε λόγο για 15 σημεία συμφωνίας.

«Δεν εγγυώμαι τίποτα», πρόσθεσε, ενώ ανέφερε επίσης ότι υπάρχει μια «πραγματική πιθανότητα» συμφωνίας.

Σημείωσε πως αν επιτευχθεί συμφωνία, (θα) είναι μια εξαιρετική αρχή για το Ιράν και εξαιρετική για την περιοχή.

Παράλληλα είπε ότι θέλει να υπάρχει «όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο στο σύστημα», όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα να χαλαρώσει τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί στη θάλασσα. Υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα μόλις υπάρξει συμφωνία.

Αυτές οι δηλώσεις Τραμπ στους δημοσιογράφους έρχονται έπειτα από σειρά δηλώσεων που έκανε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες για τον καθολικό τερματισμό» των εχθροπραξιών, οι οποίες «θα συνεχισθούν αυτήν την εβδομάδα», σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social ανακοινώνοντας επίσης ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό για πενθήμερη αναβολή των επιθέσεων κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα, ανέφερε αργότερα στο Fox Business Network.

Ιρανικές πηγές αμφισβήτησαν τις δηλώσεις Τραμπ σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.