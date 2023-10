Την απόλυτη φρίκη έζησε στα ζέρια της Χαμάς η Σάνι Λουκ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η η 22χρονη Ισραηλινογερμανή που είχε απαψθεί από μέλη της Χαμάς από το μοιραίο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, βρέθηκε αποκεφαλισμένη.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Ισραήλ στην εφημερίδα BILD: «Η Shani βρέθηκε αποκεφαλισμένη. «Βρέθηκε το κρανίο της. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βάρβαρα, σαδιστικά ζώα απλά της έκοψαν το κεφάλι».

BREAKING:



Israel’s President Yitzchak Herzog has confirmed that the German-Israeli citizen Shani Louk has been found beheaded.



He tells @BILD:



“Her skull was found. That means those barbaric, sadistic animals simply chopped off her head.” pic.twitter.com/pIpHDlfjEb