Flydubai: Μαχαιρώθηκε, άνοιξε το πιλοτήριο και έσωσε ζωές – Σε σταθερή κατάσταση ο κυβερνήτης

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας ο Ινδός κυβερνήτης της Flydubai, Σμιτ Ματσάρ, ο οποίος μαχαιρώθηκε στο πιλοτήριο της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ και, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, επιτρέποντας σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο.

Η πτήση FZ1073 κατέληξε σε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, με τους δύο πιλότους να μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Οι επιβάτες συνέχισαν αργότερα το ταξίδι τους προς το Ισραήλ με άλλο αεροσκάφος.

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Το βράδυ της Τετάρτης, οι εξελίξεις επικεντρώνονται στην υγεία του κυβερνήτη, στην έρευνα για όσα συνέβησαν στο πιλοτήριο και στην αναστολή των πτήσεων της Flydubai από και προς το Ισραήλ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή κυβέρνηση αποδίδει στο περιστατικό τρομοκρατικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν και η υπονόμευση των σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

This man is a hero.



Captain Smit Machchhar, the Indian captain of flydubai Flight 1073, fought back after being stabbed in the cockpit.



Despite being severely injured, he managed to unlock the cockpit door – allowing Israeli passengers and the Emirati crew to intervene and save… pic.twitter.com/x4W3mtQkag September 30, 2026

Η επίσημη ενημέρωση για τον Ινδό πιλότο

Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ριάντ ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση του Σμιτ Ματσάρ, σε συνεργασία με το προξενείο στην Τζέντα και τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

«Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης Ταμπούκ στο βορειοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα», αναφέρει η διπλωματική αποστολή σε ανάρτησή της στο Χ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει η πρεσβεία, ο κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Οι ινδικές διπλωματικές αρχές βρίσκονται επίσης σε επαφή με την οικογένειά του και διαβεβαιώνουν ότι θα παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

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«Παρότι μαχαιρώθηκε, πάλεψε και άνοιξε την πόρτα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επαίνεσε δημόσια τον κυβερνήτη, περιγράφοντας την αντίστασή του ως καθοριστική για την αποτροπή μιας αεροπορικής τραγωδίας.

«Παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη», έγραψε στο Χ.

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Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο Ματσάρ «έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων», ανάμεσά τους Ισραηλινών υπηκόων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα» και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Η ισραηλινή εκδοχή είναι ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον συνάδελφό του και επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Οι ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο παραμένουν αντικείμενο της έρευνας.

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Αναστέλλονται οι πτήσεις της Flydubai προς το Ισραήλ

Μετά το σοβαρό περιστατικό, η Flydubai ανακοίνωσε την αναστολή των πτήσεών της από και προς το Ισραήλ, έως ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες.

Η απόφαση αφορά τη συνέχεια της αεροπορικής σύνδεσης μετά την έκτακτη προσγείωση της FZ1073 στην Ταμπούκ και ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όσα συνέβησαν εν πτήσει.

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Όλες οι εξελίξεις για την πτήση της Flydubai και την έρευνα για το περιστατικό συγκεντρώνονται στο DEBATER.

Το Ισραήλ μιλά για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι, κατά την εκτίμησή του, το επεισόδιο αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Έντεν Μπαρ Ταλ, το χαρακτήρισε «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο Ισραηλινούς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Συμφωνίες του Αβραάμ», σε διαδικτυακή ενημέρωση πρεσβευτών και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020.

Ο χαρακτηρισμός περί τρομοκρατικής επίθεσης αποτελεί θέση των ισραηλινών αρχών, ενώ η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συνάντηση Νετανιάχου με τον επιβάτη που μπήκε στο πιλοτήριο

Ο Νετανιάχου συνάντησε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν επιβάτες που επέστρεψαν από τη Σαουδική Αραβία.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του, εμφανίζεται να αγκαλιάζει τον Γιανίβ Χαγιούν, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένας από τους επιβάτες που κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλοτήριο και να συμμετάσχουν στην ακινητοποίηση του φερόμενου δράστη.

«Βλέπω ένα λιοντάρι, βλέπω έναν μεγάλο ήρωα», του είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Στα ρούχα του Χαγιούν διακρίνονταν κηλίδες αίματος, τις οποίες ο ίδιος απέδωσε στον επιτιθέμενο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Νετανιάχου.

Τα κρίσιμα ερωτήματα της έρευνας

Η ασφαλής προσγείωση και η επιστροφή των επιβατών έκλεισαν το άμεσο σκέλος της έκτακτης ανάγκης. Παραμένει, όμως, η διερεύνηση της επίθεσης μέσα στο πιλοτήριο.

Οι αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων, τον τρόπο εκδήλωσης της επίθεσης και το κίνητρο του φερόμενου δράστη.

Για τον κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ, η τελευταία επίσημη ενημέρωση είναι ότι παραμένει στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, με την οικογένειά του και τις ινδικές διπλωματικές αρχές να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.