Flydubai: Πώς οι επιβάτες ακινητοποίησαν τον πιλότο – Η αναφορά στο «Mayday»

Οι κραυγές από το πιλοτήριο, η απότομη κάθοδος και η επέμβαση επιβατών συνθέτουν τις νέες μαρτυρίες για την πτήση FZ1073 της Flydubai, από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, που κατέληξε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Οι αφηγήσεις ανθρώπων που βρίσκονταν στο αεροσκάφος δίνουν μια εικόνα των στιγμών μέχρι την ακινητοποίηση του πιλότου που φέρεται να επιτέθηκε στον συνάδελφό του. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η περιγραφή ενός επιβάτη που υποστηρίζει ότι έπιασε τα χειριστήρια, κάνοντας αργότερα μια αναφορά στη σειρά «Mayday».

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Οι κραυγές που κινητοποίησαν τους επιβάτες

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που δημοσιεύει ο Reporter, η σύζυγος του επιβάτη Τζίκα Μανές βρισκόταν με τη μικρή κόρη τους στην τουαλέτα, στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, όταν άκουσε κραυγές και θόρυβο πάλης από το πιλοτήριο.

Ενημέρωσε αεροσυνοδό, ενώ ο Μανές περιέγραψε ότι στη συνέχεια είδε τον τραυματισμένο κυβερνήτη στην έξοδο του πιλοτηρίου. Αφού απομάκρυνε την κόρη του από την τουαλέτα, κινήθηκε μαζί με άλλους δύο επιβάτες για να ακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο.

Οι αφηγήσεις αυτές προστίθενται στις πρώτες πληροφορίες για το μαχαίρωμα στο πιλοτήριο της Flydubai, οι οποίες προκάλεσαν διεθνή συναγερμό.

«Τράβηξα τα χειριστήρια» – Η αναφορά στο Mayday

Ένας από τους επιβάτες, που αναφέρεται ως Γιανίβ, υποστήριξε ότι έπιασε τα χειριστήρια και τα τράβηξε προς τα πάνω για να ανακόψει την κάθοδο.

Περιγράφοντας την εμπειρία του, πρόσθεσε με χιούμορ ότι είχε κάποια γνώση από τις πτήσεις χάρη στο «Mayday», τη σειρά για αεροπορικά δυστυχήματα.

Η αναφορά αφορά την προσωπική του αφήγηση. Η Flydubai, από την πλευρά της, επιβεβαίωσε ότι εφεδρικό πλήρωμα που βρισκόταν στο αεροσκάφος ανέλαβε τον έλεγχο και πραγματοποίησε την ασφαλή προσγείωση στο Ταμπούκ.

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Ο τραυματισμένος κυβερνήτης άνοιξε την πόρτα

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο τραυματισμένος κυβερνήτης κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα, επιτρέποντας την παρέμβαση των επιβατών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα και ζήτησε να αποφεύγονται πρόωρες εικασίες. Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι υπήρξε απόπειρα συντριβής του αεροσκάφους.

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Τα βίντεο με τον πανικό στην καμπίνα της Flydubai καταγράφουν την αγωνία των επιβατών, ενώ η έρευνα καλείται να αποσαφηνίσει την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.