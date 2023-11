Τραγική εξέλιξη για την Ισραηλινογερμανή Σάνι Λουκ (Shani Louk) που είχε απαγάγει η Χαμάς από το μοιραίο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ καθώς εντοπίστηκε νεκρή.

Το πτώμα της 22χρονης για την οποία υπήρχαν ενδείξεις ότι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Γάζας, 24 ημέρες μετά την απαγωγή της, βρέθηκε και αναγνωρίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post.

The body of #Israeli–#German citizen Shani Louk, who was believed to have been kidnapped alive amid #Hamas's assault on the music festival in Reim, was found on Monday.https://t.co/lEsfCfd5nP