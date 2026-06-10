Αποκαλύψεις από τον Τραμπ: «Πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του τόνισε ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό «να εκτελέσει μια μυστική αποστολή» για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων πλοίων μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού του Κόλπου.

Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου «διασχίζουν» τα Στενά του Ορμούζ.

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«Περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία έχουν ταξιδέψει με ασφάλεια μέσω του Πορθμού», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρείχε κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και «ΟΧΙ το Ιράν» ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ.