Απάντησε στον Τραμπ ο Πεζεσκιάν: «Το Ιράν θα αντισταθεί σθεναρά σε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θα «σταθεί σταθερή» εν μέσω απειλών του Τραμπ για νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Πεζεσκιάν κατήγγειλε επίσης τις προειδοποιήσεις για στοχοποίηση ιρανικών υποδομών.

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«Οι απειλές κατά τις οποίες θα στοχοποιηθούν – από τα δίκτυα μεταφορών έως τις βιομηχανίες ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης – δεν αποτελούν επίδειξη δύναμης, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους», είπε.

زیرساخت‌های حیاتی، شریان‌های زندگی مردم‌اند. تهدید به هدف قرار دادن آنها از شبکه‌های حمل و نقل تا صنعت برق و آب نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است.

ایران با تکیه بر دانش و توان متخصصان، وحدت ملی و همبستگی، در برابر هر فشار و تهدیدی استوار خواهد ماند.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 10, 2026

Η ανάρτηση του Πεζεσκιάν έρχεται λίγα λεπτά αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα «επιτεθεί [στο Ιράν] πολύ σκληρά».