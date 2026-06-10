Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν ξανά σκληρά σήμερα

«Θα τους επιτεθούμε, και μάλιστα πολύ σκληρά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, αφού του ζητήθηκε να διευκρινίσει τα προηγούμενα σχόλιά του, όπου είπε ότι το Ιράν θα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα» επειδή άργησε πολύ να καταλήξει σε συμφωνία.

«Με βάση το ελικόπτερο, υποθέτω ότι έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Ο Τραμπ εξέφρασε τη λύπη του για τις αργές συνομιλίες με την Τεχεράνη για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη.

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«Εργάζομαι με το Ιράν εδώ και αρκετούς μήνες», είπε. «Θα πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία. Είναι μια καλή συμφωνία».

«Ήταν απλώς χτύπημα, χτύπημα, χτύπημα», είπε. «Δεν ξέρω τι κάνουν». Αργότερα, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ενέργειας και των γεφυρών, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη υπογράψει συμφωνία.

«Ακούν συνεχώς και λένε, “Εντάξει, ας τους δώσουμε μερικές μέρες ακόμα”», είπε. «Ακούν συνεχώς επειδή είναι μια ουσιαστική εφημερίδα».