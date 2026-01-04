Αντιδράσεις στην επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αιχμαλώτισαν τον ομόλογό του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αφού εξαπέλυσαν «επίθεση ευρείας κλίμακας» εναντίον της χώρας της Λατινικής Αμερικής, με την πρωτεύουσά της Καράκας να συνταράσσεται από αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Ακολουθούν σταχυολόγηση των κυριότερων διεθνών αντιδράσεων.

ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ανήσυχος για την «κλιμάκωση» και το γεγονός ότι «δεν έγινε σεβαστό το διεθνές δίκαιο», στηλιτεύοντας το «επικίνδυνο προηγούμενο», καλώντας «όλες» τις πλευρές στη Βενεζουέλα να διεξαγάγουν «διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου».

Κολομβία

Ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο διέταξε να αναπτυχθούν στρατεύματα στα σύνορα· κατήγγειλε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στην «κυριαρχία» των κρατών της Λατινικής Αμερικής, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο να πυροδοτήσει μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση.

«Παγκόσμιος συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», πρόσθεσε ζητώντας «άμεση» σύγκληση των αρμόδιων οργάνων του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και του ΟΗΕ για να συζητηθεί η «διεθνής νομιμότητα» μετά την «επίθεση» αυτή.

Βραζιλία

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας», εκτιμώντας ότι «οι βομβαρδισμοί (…) και η αιχμαλώτιση του προέδρου της υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού» και «απειλούν τη διατήρηση της περιοχής ως ζώνης ειρήνης», τοποθετούμενος μέσω X.

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, να «αντιδράσει σθεναρά».

Μεξικό

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού καταδίκασε τους «μονομερείς» αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη Βενεζουέλα, προειδοποιώντας ότι η επιχείρηση αυτή έθεσε «σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα».

Αργεντινή

Αντίθετα τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς χαιρέτισε με το συνηθισμένο του σύνθημα «η ελευθερία προχωράει μπροστά, ζήτω η ελευθερία, διάβολε» ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, μέγας υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Ισημερινός

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα επίσης εξέφρασε ικανοποίηση για την αμερικανική επίθεση, τονίζοντας πως ήρθε «η ώρα όλων των εγκληματιών ναρκωτσαβιστών» και απευθύνοντας το μήνυμα στις μορφές της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο και Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, όπως και στον «λαό της Βενεζουέλας», πως «ήρθε η ώρα να γίνετε ξανά ιδιοκτήτες της χώρας σας».

Κίνα

Το Πεκίνο εξέφρασε «βαθύ σοκ» και «καταδίκασε σθεναρά» την «καταφυγή στη βία από τις ΗΠΑ εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους και τη δράση τους εναντίον του προέδρου του».

«Αυτή η ηγεμονική συμπεριφορά των ΗΠΑ παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, καταφέρνει πλήγμα στην εθνική κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Κίνας.

Ρωσία

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητική και καταδικαστέα» την «πράξη της στρατιωτικής επίθεσης στη Βενεζουέλα», τονίζοντας ακόμη πως «η ιδεολογική εχθρότητα θριάμβευσε επί του οικονομικού πραγματισμού».

Η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο θεωρείτο ο κυριότερος σύμμαχος της Ρωσίας στη νότια Αμερική.

Ιράν

«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της και της εδαφικής ακεραιότητας», ανέφερε δελτίο Τύπου της διπλωματίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας «παράνομη» την επιχείρηση των ΗΠΑ, εχθρού της Τεχεράνης, με στόχο έναν από τους βασικούς συμμάχους της στη Λατινική Αμερική.

Τουρκία

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε χθες όλα τα μέλη σε αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθούν «επιζήμιες συνέπειες για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια».

ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε να τηρείται το διεθνές δίκαιο, εκφράζοντας ταυτόχρονα την προσήλωσή της σε δημοκρατική και ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ανέφερε πως απηύθυνε έκκληση για «αυτοσυγκράτηση» κατά τη διάρκεια συνομιλίας της με τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε «αλληλέγγυα στον λαό της Βενεζουέλας» και πως τάσσεται υπέρ «ειρηνικής και δημοκρατικής μετάβασης», προσθέτοντας πως η όποια λύση πρέπει να «σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Βρετανία

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αφού σημείωσε πως όλες οι χώρες πρέπει να «σέβονται το διεθνές δίκαιο» τόνισε πως το Λονδίνο «δεν συμμετείχε» στην αμερικανική επιχείρηση.

Πρόσθεσε ότι η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε δάκρυ» για το τέλος του «καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο», αναγγέλλοντας συνομιλίες με την Ουάσιγκτον «τις επόμενες ημέρες» για το ζήτημα.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει εδώ και καιρό τη μεταβίβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα. Θεωρούμε ότι ο Μαδούρο είναι ένας έκνομος πρόεδρος και δεν θα χύσουμε δάκρυα για το τέλος του καθεστώτος του», σημείωσε.

Γαλλία

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε να υπάρξει «ειρηνική» και «δημοκρατική» μετάβαση στη Βενεζουέλα αναφέροντας πως ο «λαός» της Βενεζουέλας «απαλλάχθηκε» από τη «δικτατορία του Μαδούρο».

Κάλεσε η μετάβαση να γίνει κατά τρόπο που θα σέβεται τη «βούληση του λαού» και να γίνει το «ταχύτερο» από τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, υποψήφιο της δεξιάς στις εκλογές του 2024.

Ισπανία

Η Μαδρίτη «δεν θα αναγνωρίσει (…) μια επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», μολονότι δεν αναγνώριζε ούτε «το καθεστώς Μαδούρο», τόνισε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Η αμερικανική επέμβαση θα μπορούσε να σπρώξει την περιοχή στην «αβεβαιότητα» και πολεμικές περιπέτειες, πρόσθεσε ο σοσιαλιστής πολιτικός καλώντας να υπάρξει «δίκαιη» μετάβαση «με διάλογο».

Γερμανία

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκρινε πως ο Νικολάς Μαδούρο «οδήγησε τη χώρα του στην καταστροφή» και «διαδραμάτιζε προβληματικό ρόλο στην περιοχή», υποστηρίζοντας πως εκείνος «ενέπλεξε τη Βενεζουέλα στη διακίνηση ναρκωτικών». Η Γερμανία, θύμισε, δεν αναγνώρισε το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024, που ήταν «νοθευμένες».

Το γερμανικό ΥΠΕΞ κάλεσε «όλα τα μέρη να απέχουν από οτιδήποτε θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση και να αναζητήσουν οδό προς πολιτική λύση», επισημαίνοντας πως «οι διεθνείς νομικοί κανόνες θα έπρεπε να τηρούνται».

Πολωνία

«Θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναλύσουμε τις επιπτώσεις αυτής της επίθεσης στην κατάσταση στην περιοχή μας. Μια εξέλιξη όπως η (…) αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα επηρεάζει τον κόσμο ολόκληρο· θα αντιδράσουμε και θα προετοιμαστούμε για αυτή τη νέα κατάσταση», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ιταλία

Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι χαρακτήρισε «νόμιμη» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία είχε κατ’ αυτήν «αμυντικό» χαρακτήρα, ενώ, ταυτόχρονα, τόνισε πως «η εξωτερική στρατιωτική δράση δεν είναι ο τρόπος να τερματίζονται ολοκληρωτικά καθεστώτα».

Ουκρανία

Χωρίς να αναφερθεί ρητώς στην αμερικανική επιχείρηση, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα κατήγγειλε τα «ευρείας κλίμακας εγκλήματα, τη βία, τα βασανιστήρια, την καταπίεση και την παραβίαση όλων των θεμελιωδών ελευθεριών» που απέδωσε στο «καθεστώς Μαδούρο» -τον πιο πιστό σύμμαχο της Ρωσίας στη Λατινική Αμερική.

Νότια Αφρική

Το Γιοχάνεσμπουργκ χαρακτήρισε «έκδηλη παραβίαση του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, τονίζοντας πως η «μονομερής χρήση βίας» είναι «παράνομη» και «υπονομεύει τη σταθερότητα της διεθνούς τάξης».

Ισραήλ

Μέσω του υπουργού Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ, το Ισραήλ «χαιρέτισε την απομάκρυνση του δικτάτορα που ηγείτο δικτύου τρομοκρατίας και ναρκωτικών» κι έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή», κρίνοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενήργησε ως «ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου».