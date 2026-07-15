“Κάντε συμφωνία, αλλιώς δεν θα σας μείνει τίποτα” – Ο Τραμπ προαναγγέλλει μεγάλα χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν

Σε τροχιά γενικευμένου πολέμου κινείται η Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν κρατά κλειστό το Στενό του Ορμούζ και εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε χώρες του Κόλπου, στον απόηχο του ανελέητου σφυροκοπήματος των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, απειλώντας με ισοπέδωση των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και των γεφυρών της χώρας από την επόμενη εβδομάδα, αν το Ιράν δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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Επίσης, υπενθυμίζεται, ότι από χθες το βράδυ επανήλθε ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Οι τελευταίες εξελίξεις υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες για να οριστικοποιηθεί η καταρχήν συμφωνία της 17ης Ιουνίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που ακολούθησε την κατάπαυση του πυρός από τον Απρίλιο.

Απειλεί με πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν ο Τραμπ

Μάλιστα, χθες Τρίτη, ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη στο «Situation Room» την Τρίτη για να συζητήσει μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, η οποία θα επεκτεινόταν πέρα από τις τρέχουσες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, όπως ανέφεραν στο Axios τρεις πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Trump held Situation Room meeting on massive new Iran strikes https://t.co/vMhqfZMBki— Axios (@axios) July 15, 2026

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ φάνηκε ανοιχτός στην κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης, σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν ώστε να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ και να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε συνέντευξη που έδωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) στο Fox News και τον Τρέι Γινγκστ, δήλωσε ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν στο Ιράν μέχρι η χώρα να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις είναι μέχρι στιγμής «πολύ προσεκτικές με τον άμαχο πληθυσμό», ωστόσο αν το Ιράν δεν προχωρήσει σε συμφωνία η χώρα δεν θα «έχει μείνει σε κανέναν».

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε με αξιωματούχους του Ιράν και τους έστειλε αυτό το μήνυμα προκειμένου να ασκήσει πιέσεις ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία. Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το Ιράν θα κάνει μια τέτοια συμφωνία, ο Τραμπ είπε στον Γινγκστ: «Θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν ή όχι».

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«Ο μόνος τρόπος να διαπραγματευτείς με αυτούς τους ανθρώπους είναι μέσω της στρατιωτικής δύναμης», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξή του προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί έχουν ακόμα δυνάμεις, αλλά όχι πολλές.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν «την επόμενη εβδομάδα», εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά αύριο το βράδυ. Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά το επόμενο βράδυ, και στη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα γίνεται πολύ κακό γι ‘αυτούς, γιατί την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. Την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι γέφυρες. Θα βγάλουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Θα χτυπήσουμε όλες τις γέφυρες τους, εκτός αν φτάσουν στο τραπέζι και δεν διαπραγματευτούν», δήλωσε στη συνέντευξη.

Πρόσθεσε ότι «οι στόχοι παραγωγής ενέργειας είναι οι τελευταίοι, αλλά θα χτυπηθούν κάποια στιγμή», εάν δεν συμφωνήσουν. Μάλιστα, ο ίδιος πιστεύει ότι αν δεν υπήρχε αυτή η στρατηγική από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα γινόταν ποτέ μία συμφωνία ώστε να μην αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, ενώ χαρακτήρισε «κακή» την προηγούμενη συμφωνία με τον Ομπάμα.

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Ο πρόεδρος δεν απέκλεισε επίσης τη χρήση χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, αλλά είπε «δεν θέλω να το κάνω αυτό». «Μερικές φορές χρειάζεστε μια χερσαία εκστρατεία, αλλά έχουμε άλλους ανθρώπους που θα κάνουν την εκστρατεία εδάφους για εμάς», είπε. Δεν διευκρίνισε άλλες χώρες που είχαν προσφερθεί να στείλουν στρατεύματα.

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ μέχρι να τελειώσουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες», ενώ απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Τρίτη νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν και ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε εκ νέου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (…) θα συνεχιστούν, και το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ο εχθρός (…) πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο κι άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους», προστίθεται.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους, είτε σε κανέναν», τονίζεται στο κείμενο.

Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εναντίον στόχων του Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι «ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν», αφού βομβάρδισαν «δεκάδες στόχους» κοντά στα Στενά του Ορμούζ και σε «παραθαλάσσιες περιοχές», για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. At 3 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching an additional round of strikes against Iran to continue degrading Iranian capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. The strikes are taking place as American forces prepare to resume the…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026

Σημείωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν «πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα», «ναυτικές δυνατότητες» και «συστήματα παράκτιας άμυνας» κατά τη διάρκεια του «κύματος» βομβαρδισμών διάρκειας «επτά ωρών», για να «φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού».

Ακόμη, στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι υπεύθυνο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν στον Κόλπο χθες Τρίτη.

Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, αφού οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν χθες βράδυ.

Στην Ιορδανία, ο ιρανικός στρατός χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης εναντίον υπόστεγων χρησιμοποιούμενων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη βάση αλ Αζράκ κι εγκατάστασης όπου βρίσκονταν αμερικανικά μαχητικά F/A-18, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Στο Κουβέιτ, οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν κέντρο επιμελητείας στη βάση Μίνα Αμπντάλα, που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με χωριστή ανακοίνωση.

Στο Μπαχρέιν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν εγκαταστάσεις του αμερικανικού 5ου στόλου.