Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Ο Μαδούρο είναι ο μοναδικός πρόεδρος της Βενεζουέλας – Δεν θα γίνει η χώρα ποτέ αποικία κανενός

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επανέλαβε τις εκκλήσεις για την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του.

Κάλεσε για ηρεμία και ενότητα για την υπεράσπιση της χώρας εν μέσω της «απαγωγής» από τον Μαδούρο και είπε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία κανενός έθνους.

#NOW Venezuelan Vice President Delcy Rodríguez addressed the nation, urging calm and demanding the immediate release of Maduro by the United States pic.twitter.com/4Qr7Pfu2nU— Conflict Radar (@Conflict_Radar) January 3, 2026

Η Ροντρίγκεζ μίλησε από το Καράκας με τον αδελφό της, τον πρόεδρο της εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέλο και τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.

Παράλληλα, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι ο Μαδούρο είναι ο μόνος πρόεδρος της Βενεζουέλας, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι η ίδια ορκίστηκε μετά τη σύλληψη του Μαδούρο σε στρατιωτική επιχείρηση.

Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Το προφίλ της 56χρονης αντιπροέδρου της Βενεζουέλας

Σύμφωνα με το Reuters, η 56χρονη Ροντρίγκεζ, από το Καράκας, γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1969 και είναι κόρη του αριστερού αντάρτη Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκεζ, ιδρυτή του επαναστατικού κόμματος Λίγκα Σοσιαλίστα τη δεκαετία του 1970.

Ως υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, συνδυαστικά με τη θέση της αντιπροέδρου, κατέχει σημαντική επιρροή στη διαχείριση της οικονομίας της χώρας και στον ιδιωτικό τομέα, εφαρμόζοντας ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές για την καταπολέμηση του υπερπληθωρισμού.

Σε ηχητικό μήνυμα στην κρατική τηλεόραση, κάλεσε τις ΗΠΑ να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία για τη ζωή του Μαδούρο και της συζύγου του, χωρίς να είναι γνωστό πού βρίσκεται ο Μαδούρο.

Δικηγόρος απόφοιτη του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας, ανέβηκε γρήγορα στην πολιτική, υπηρετώντας ως υπουργός Επικοινωνιών και Πληροφοριών (2013–2014) και ως υπουργός Εξωτερικών (2014–2017).

Το 2017 έγινε επικεφαλής της φιλοκυβερνητικής Συντακτικής Συνέλευσης, ενώ διορίστηκε αντιπρόεδρος τον Ιούνιο του 2018. Τον Αύγουστο του 2024 ανέλαβε και το υπουργείο Πετρελαίου, διαχειριζόμενη τις κυρώσεις των ΗΠΑ στον κρίσιμο τομέα.