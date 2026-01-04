Μαδούρο: Η επιχείρηση «Absolute Resolve», η κράτηση στη Νέα Υόρκη και τα σχέδια Τραμπ

Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε ξυπόλητος και με δεμένα μάτια, χέρια και πόδια, σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη, έπειτα από την αιματηρή επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας αλλά και της συζύγου του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση του να «κυβερνήσει» ως τουλάχιστον τη «μετάβαση» της Βενεζουέλας, εκμεταλλεύοντας ταυτόχρονα τα πελώρια πετρελαϊκά κοιτάσματά της.

Φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό απεικονίζει τον ηγέτη της Βενεζουέλας να καταφθάνει στο Μανχάταν με ελικόπτερο, υπό αυστηρή φρούρηση. Ο Νικολάς Μαδούρο αναμένεται έως το βράδυ της Δευτέρας να παρουσιαστεί ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, όπως ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση όπλων.

Ο Νικολάς Μαδούρο, ηλικίας 63 ετών, μαζί με τη 69χρονη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας, στα προάστια της πόλης, αλλά και σε άλλες περιοχές. Η επιχείρηση ακολούθησε μήνες έντονης στρατιωτικής πίεσης και συγκέντρωσης αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή της Καραϊβικής.

Παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση επιτυχημένη, αναλαμβάνοντας ένα στοίχημα υψηλού ρίσκου, η προοπτική για τη χώρα των 30 εκατομμυρίων πολιτών παραμένει θολή και αβέβαιη.

«Θα κυβερνήσουμε τη χώρα ωσότου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μετάβαση ασφαλή, προσήκουσα και δίκαιη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Φλόριντα. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να κινηθεί η Ουάσιγκτον. Την ίδια στιγμή, στους δρόμους του Καράκας δεν διακρινόταν πλέον καμία ένδειξη παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι σκοπεύει να επιτρέψει σε αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου να δραστηριοποιηθούν στη Βενεζουέλα, με στόχο την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε «δεύτερη επίθεση, μεγαλύτερη», εφόσον το θεωρήσουν αναγκαίο.

Στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, πτέραρχος Νταν Κέιν, παρείχε ορισμένες πληροφορίες για την επιχείρηση που ονομάστηκε «Absolute Resolve» («απόλυτη αποφασιστικότητα»).

Σύμφωνα με τον πτέραρχο, η «διακριτική, ακριβής» επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις ώρες του «μέγιστου σκότους» στις 2 Ιανουαρίου και ήταν το αποτέλεσμα «μήνες προετοιμασίας και εκπαίδευσης». Όπως ανέφερε, συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη, ενώ τόνισε ότι ο πρόεδρος Μαδούρο και η πρώτη κυρία Φλόρες παραδόθηκαν «χωρίς αντίσταση».

Η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι κατά την επιχείρηση δεν υπήρξε καμία απώλεια μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών. Αντίθετα, ο αριθμός των θυμάτων από την πλευρά της Βενεζουέλας δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί. Σύμφωνα με αξιωματούχο της χώρας, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στους New York Times, οι νεκροί ανέρχονται συνολικά σε 40, τόσο άμαχοι όσο και στρατιωτικοί.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην ταμπλόιντ New York Post ότι «πολλοί Κουβανοί έχασαν τη ζωή τους χθες βράδυ», καθώς, όπως είπε, «προστάτευαν τον Μαδούρο».

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Νικολάς Μαδούρο στηριζόταν σε συμβούλους που είχαν αποσταλεί από την κομμουνιστική κυβέρνηση της Αβάνας, η οποία, όπως και το Καράκας, βρίσκεται αντιμέτωπη με αμερικανικές κυρώσεις. Οι δύο κυβερνήσεις διατηρούν στενούς συμμαχικούς δεσμούς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πως είναι διατεθειμένη να «συνεργαστεί» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς στο πλαίσιο της «μετάβασης», ώστε «να αποκτήσει ξανά η Βενεζουέλα το μεγαλείο της, πολύ απλά».

Ωστόσο, η κ. Ροδρίγκες, η οποία ανέλαβε την εξουσία μετά τη σύλληψη του προέδρου, απάντησε αργότερα μέσα στην ημέρα ότι ο Νικολάς Μαδούρο παραμένει «ο μοναδικός πρόεδρος» της Βενεζουέλας και ζήτησε «την άμεση απελευθέρωσή του».

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη Βενεζουέλα, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους φυσικούς μας πόρους που πρέπει να υπηρετούν την εθνική ανάπτυξη».

«Δεν θα ξαναγίνουμε ποτέ σκλάβοι», πρόσθεσε η κ. Ροδρίγκες, χαρακτηρίζοντας την επίθεση κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ.

Χωρίς να διευκρινίσει ποιον δρόμο σκοπεύει να ακολουθήσει η Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί πιθανό να αναλάβει την εξουσία η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και νομπελίστρια ειρήνης του 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να αναλάβει επικεφαλής της χώρας. Δεν έχει ούτε την αναγκαία υποστήριξη ούτε τον σεβασμό στη χώρα της», δήλωσε.

«Ήρθε η ώρα της ελευθερίας», ήταν η αντίδραση της Μαρίας Κορίνα Ματσάδο μετά τη γνωστοποίηση της σύλληψης του προέδρου Μαδούρο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται εξόριστος στην Ισπανία, πρέπει να «αναλάβει αμέσως» την προεδρία.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συγκληθεί εκτάκτως αύριο, Δευτέρα το πρωί, προκειμένου να εξετάσει τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Στο Καράκας, χθες οι δρόμοι παρέμεναν έρημοι, ενώ πολλά καταστήματα δεν άνοιξαν.

Λίγες εκατοντάδες υποστηρικτές του προέδρου Μαδούρο συγκεντρώθηκαν κοντά στο προεδρικό παλάτι Μιραφλόρες, στο Καράκας.

«Πώς είναι δυνατόν μια ξένη κυβέρνηση να έρχεται να αναμιχτεί στις υποθέσεις τις χώρας μας ανατρέποντας τον πρόεδρο; (…) Αυτή είναι συμπεριφορά κακοποιού της γειτονιάς», δήλωσε η Κάτια Μπρισένιο, 54 ετών, καθηγήτρια πανεπιστημίου.

Αντίθετα, μέρος της βενεζουελανικής διασποράς στο εξωτερικό -περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι που εγκατέλειψαν τη χώρα λόγω της μακροχρόνιας πολιτικής και οικονομικής κρίσης- υποδέχθηκε με εορτασμούς την ανατροπή του προέδρου Μαδούρο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «επιτέλους θα έχουμε ελεύθερη χώρα» και ότι «θα γυρίσουμε στα σπίτια μας», όπως ανέφερε ο Γιουρίμαρ Ρόχας, πλανόδιος πωλητής στο Σαντιάγο.

Οι σύμμαχοι της Βενεζουέλας καταδικάζουν την επιχείρηση των ΗΠΑ

Η αμερικανική επιχείρηση καταδικάστηκε από κυβερνήσεις χωρών που διατηρούν συμμαχικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα.

Η Ρωσία χαρακτήρισε την ενέργεια «επίθεση» και ζήτησε να αφεθούν ελεύθεροι «ο νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος μιας εθνικά κυρίαρχης χώρας και η σύζυγός της αμέσως».

Η Κίνα δήλωσε ότι αισθάνεται «βαθύ σοκ» για την αμερικανική επίθεση και την καταδίκασε, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, καλώντας τις ΗΠΑ να «σταματήσουν να παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία» και να υπονομεύουν «την ασφάλεια» άλλων κρατών.

Το Ιράν, από την πλευρά του, κατήγγειλε την «ξεκάθαρη παραβίαση» των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των «θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, έκανε λόγο για «κρατική τρομοκρατία» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, ζήτησε την άμεση σύγκληση των αρμόδιων οργάνων τόσο του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών όσο και του ΟΗΕ.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε «ανάστατος» για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ενώ αρκετά κράτη καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυναν έκκληση για σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας.