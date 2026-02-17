Άνδρας τοποθέτησε κάμερες στα αποδυτήρια γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου

Σοκαρισμένη είναι η ποδοσφαιρική κοινωνία της Αυστρίας καθώς ένας άνδρας έβαλε μυστικές κάμερες στα αποδυτήρια γυναικείας ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος έβαλε μυστικές κάμερες στα αποδυτήρια και τα ντους της γυναικείας ομάδας Άλταχ και θα εμφανιστεί πλέον στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 30 γυναίκες έχουν αναγνωριστεί στις ηχογραφήσεις, σύμφωνα με την Εισαγγελία στο Φέλντκιρχ, και ορισμένες εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης αστικής αγωγής κατά των κατηγορουμένων. Η ομάδα αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της Αυστρίας.

Μία παίκτρια, μιλώντας ανώνυμα στον δημοσιογράφο της Vorarlberger Nachrichten, Markus Krautberger, τον Νοέμβριο, είπε ότι οι παίκτες έμαθαν για τα φερόμενα εγκλήματα μέσω των μέσων ενημέρωσης και στη συνέχεια κλήθηκαν σε συνάντηση. «Ήμασταν εντελώς σοκαρισμένοι», είπε. «Μας τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια».

Περιέγραψε πώς οι παίκτες προσπαθούν να επεξεργαστούν τι έχει συμβεί, αλλά είπε: «Ένα πράγμα είναι σίγουρο: αυτό θα πάρει πολύ χρόνο… Υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες μέρες. Αλλά οι σκέψεις μου είναι φυσικά συχνά σε αυτή την υπόθεση. Και όταν συμβαίνει αυτό, σκέφτεσαι πόσο αηδιαστικό και ζοφερό είναι αυτό που συμβαίνει εδώ».

Ο Krautberger ηγείται της κάλυψης του σκανδάλου στην Άλταχ, αλλά λέει ότι δεν ήταν πάντα εύκολο. «Αρκετοί παίκτες ήρθαν σε μένα θέλοντας να πουν τις ιστορίες τους επειδή δεν ήθελαν να υποβαθμιστεί», λέει. «Είναι σημαντικό να τονίσουμε τι έχει συμβεί. Αφού δημοσιεύσαμε το πρώτο άρθρο με έναν από τους παίκτες, έχει γίνει πιο δύσκολο να λάβουμε απαντήσεις από τον σύλλογο».

Οι επιπτώσεις ήταν μεγάλες, με την υπουργό Αθλητισμού, Michaela Schmidt, να αποκαλεί τα φερόμενα εγκλήματα «αηδιαστικά». Είπε: «Αν οι αθλήτριες δεν είναι ούτε καν ασφαλείς στα αποδυτήριά τους εξαιτίας ενός αξιωματούχου, τότε δεν έχουν πού να στηριχτούν. Ελπίζω σε μια πλήρη έρευνα από τις αρχές και σε μια πλήρη αναθεώρηση από τον σύλλογο».

Ο άνδρας κατηγορείται για κακή χρήση συσκευών εγγραφής (άρθρο 120 του αυστριακού ποινικού κώδικα) και χειρισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης με βάση εικόνες (άρθρο 207α). Δεν είναι σαφές εάν είδε, κατείχε ή παρήγαγε το υλικό. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το υλικό ανακαλύφθηκε αφού οι γερμανικές και οι ελβετικές αρχές διερεύνησαν πιθανά αδικήματα παιδικής πορνογραφίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σύλλογος ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Μετά τη διαρροή εξωτερικών πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης, οι παίκτες προσκλήθηκαν σε μια προσωπική ενημερωτική βραδιά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άμεση υποστήριξη παρασχέθηκε σε συνεργασία με επαγγελματικούς οργανισμούς υποστήριξης θυμάτων. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να προσφέρουμε τόσο ουδέτερους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες όσο και εσωτερικά άτομα επικοινωνίας – άνδρες και γυναίκες – έτσι ώστε κάθε παίκτης να έχει την ευκαιρία να μιλήσει σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

«Η SCR Altach θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να υποστηρίξει τους επηρεαζόμενους παίκτες και να τους διατηρεί διαφανείς σχετικά με τις σχετικές εξελίξεις.»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Schmidt είπε ότι το τμήμα της είχε στείλει στην Altach μια μακρά λίστα ερωτήσεων, τις οποίες, σύμφωνα με τον σύλλογο, απάντησαν πριν από τα Χριστούγεννα. Ο Manuel Willam, βοηθός του διοικητικού συμβουλίου της Altach, δήλωσε ότι ο σύλλογος διεξάγει μια εσωτερική διαδικασία για την ανάπτυξη πρόσθετων προστατευτικών και προληπτικών μέτρων και συνεργάζεται με την Αυστριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Αυστριακή Αθλητική Ομοσπονδία για αυξημένα μέτρα ασφαλείας στον αθλητισμό, τα οποία θα παρουσιαστούν τον Μάρτιο.

Η Κλαούντια Κόλερ, διευθύνουσα σύμβουλος της 100% Sport, η οποία φροντίζει για πρωτοβουλίες ασφαλούς αθλητισμού στην Αυστρία και συνδιαχειρίζεται το κέντρο εμπιστευτικής υποστήριξης Vera, λέει ότι η υπόθεση καταδεικνύει τη δυσκολία με τις στρατηγικές πρόληψης. «Μια πολιτική προστασίας πρέπει να κοινοποιείται και να είναι απολύτως διαφανής», δήλωσε στην Der Standard . «Σκοπός της είναι να προστατεύσει κάποιον σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή να τον κατευθύνει σε σχετικούς πόρους – και αν αυτό δεν είναι σαφώς ορατό, είναι άχρηστο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε: «Ένας έλεγχος ποινικού μητρώου δεν θα λύσει τα πάντα, αλλά στέλνει ένα μήνυμα ότι δίνεται προσοχή. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο εάν κάποιος έχει ήδη καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα».