Ανάλυση CNN: Πώς βλέπει ο Πούτιν την συνάντηση με τον Τραμπ – Σε δεύτερη μοίρα ο πόλεμος με την Ουκρανία

Ως μια ευκαιρία να βγει από τη διεθνή απομόνωση, να αναβαθμίσει το κύρος του και να επανακαθορίσει τις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας προς όφελος της Μόσχας, αφήνοντας εκτός “κάδρου” τον πόλεμο με την Ουκρανία βλέπει την συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής στην Αλάσκα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, σύμφωνα με εκτίμηση του CNN.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, οι ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας θα έχουν αρχικά συνάντηση μόνοι τους παρουσία μόνο διερμηνέων.

Για τους Ρώσους αξιωματούχους, η ίδια η πραγματοποίηση ενός τέτοιου τετ-α-τετ συνιστά ήδη τεράστια διπλωματική νίκη για τον Πούτιν. «Κανείς δεν μιλάει πια για τη διεθνή απομόνωση της Ρωσίας ή για τη στρατηγική μας ήττα», έγραψε χαρακτηριστικά ο γνωστός στρατιωτικός μπλόγκερ, Αλεξάντρ Κοτς, στο δημοφιλές κανάλι του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τους Ρώσους εθνικιστές, το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα βρεθεί σε αμερικανικό έδαφος θεωρείται μια συμβολική επιβεβαίωση της ρητορικής ότι η περιοχή της Αλάσκας, που κάποτε ανήκε στη ρωσική αυτοκρατορία και που πωλήθηκε στις ΗΠΑ το 1867 έναντι μόλις 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων, «ανήκει δικαιωματικά στη Ρωσία».

Μάλιστα, στα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα διαδόθηκαν βίντεο του Τραμπ να μπερδεύεται σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο και να λέει πως πηγαίνει «στη Ρωσία» για να συναντήσει τον Πούτιν, με χρήστες να σχολιάζουν ότι «παραδέχτηκε επιτέλους ότι είναι δική μας».

Στον υπόλοιπο κόσμο, ωστόσο, η προσοχή στρέφεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και στο αν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις για να τον τερματίσει. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο Τραμπ θέλει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην επίτευξη ειρήνης, αφήνοντας άλλα ζητήματα που ενδιαφέρουν τη Ρωσία –όπως η χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων ή πιθανές συμφωνίες για τον Αρκτικό και την τεχνολογία– για αργότερα. Την Τετάρτη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες της Ευρώπης, ο Τραμπ μίλησε για «πολύ σοβαρές συνέπειες» σε βάρος του Πούτιν, αν δεν τερματίσει τον πόλεμο.

Η ρωσική πλευρά, ωστόσο, εμφανίζεται αμετακίνητη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, πριν ακόμη οριστικοποιηθεί η συνάντηση στην Αλάσκα, η Μόσχα μετέφερε μέσω του Αμερικανού προεδρικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ πρόταση ειρήνης που προέβλεπε την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στο Ντονμπάς, με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός – κάτι που το Κίεβο απέρριψε κατηγορηματικά.

«Δεν πρόκειται να παραδώσω τη χώρα μου γιατί δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω», δήλωσε ο Ζελένσκι. Η Ρωσία συνεχίζει να επικαλείται τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης, οι οποίες περιλαμβάνουν, κατά την αφήγηση του Κρεμλίνου, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την ίδια την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης Ουκρανίας.

Ο Τραμπ, πάντως, φαίνεται πιο θετικός σε μια συμφωνία «γη για ειρήνη», κάτι που θα έδινε στον Πούτιν την ευκαιρία να παρουσιάσει τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους – και όχι τη Ρωσία – ως εμπόδιο στην ειρήνη. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να υπονομεύσει τη στήριξη του Τραμπ προς την Ουκρανία, με πιθανές επιπτώσεις στη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών από τις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος, πάντως, κατέβασε τον πήχη των προσδοκιών, χαρακτηρίζοντας τη σύνοδο ως «άσκηση ακρόασης». Για το Κρεμλίνο, που ζήτησε τη συνάντηση – πιθανώς για να αποτρέψει αμερικανικούς δασμούς και δευτερογενείς κυρώσεις που είχε απειλήσει ο Τραμπ – αυτό μπορεί να είναι ήδη κέρδος.

Πέρα από την Ουκρανία, ο Πούτιν βλέπει στο πρόσωπο του Τραμπ μια μοναδική ευκαιρία για «επαναφορά» των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, αποσυνδέοντάς τες από τον πόλεμο και ενδεχομένως διχάζοντας τους δυτικούς συμμάχους. Εδώ και μήνες, το Κρεμλίνο μιλά για προοπτικές οικονομικής, τεχνολογικής και διαστημικής συνεργασίας με την Ουάσινγκτον, καθώς και για ενεργειακά και υποδομικά έργα στην Αρκτική. Η παρουσία στην αποστολή του Κίριλ Ντμίτριεφ, κορυφαίου οικονομικού διαπραγματευτή της Ρωσίας με την κυβέρνηση Τραμπ, δείχνει ότι το «πακέτο» της Μόσχας για την Αλάσκα περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την Ουκρανία.

Αν τελικά ο Πούτιν πετύχει τους στόχους του, το «ουκρανικό ζήτημα» ίσως βρεθεί απλώς ως ένα από τα πολλά θέματα στην ατζέντα των δύο ηγετών – και όχι απαραίτητα το σημαντικότερο.

Πούτιν πριν τη συνάντηση με Τραμπ: “Οι Αμερικανοί καταβάλλουν ειλικρινείς προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος”

Συνάντηση με μέλη της ανώτατης ηγεσίας της Ρωσίας καθώς και με εκπροσώπους της κυβέρνησης και της προεδρικής διοίκησης πραγματοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την επικείμενη συνάντηση με αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν αναγνώρισε πως η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Σας ζήτησα να συγκεντρωθείτε σήμερα για να μας ενημερώσετε για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε για τη συνάντηση με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, καταβάλλει αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσει τις εχθροπραξίες, να τερματίσει την κρίση και να επιτύχει συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση, προκειμένου να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά» είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στις 15 Αυγούστου, στην πρώτη συνάντηση ηγετών των δύο υπερδυνάμεων μετά το καλοκαίρι του 2021 (τότε είχαν βρεθεί Πούτιν και Μπάιντεν στην Ελβετία).



