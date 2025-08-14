Στις 22:30 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) το τετ α τετ Τραμπ με Πούτιν στην Αλάσκα – Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου

Στις 11.30 το πρωί της Παρασκευής (22:30 το βράδυ ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπως ανακοίνωσε ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Το τετ α τετ θα γίνει με μεταφραστές και οι δύο ηγέτες θα έχουν και ευρύτερη διάσκεψη, παρουσία των εκπροσώπων των δυο χωρών, πρόσθεσε ο κ. Ουσάκοφ.

Θα συζητηθούν πολύ ευαίσθητα ζητήματα, με κεντρικό τη ρύθμιση της ουκρανικής κρίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τη λήξη των διεργασιών.

Οι δυο ηγέτες θα συζητήσουν ακόμη εμπορικά ζητήματα αλλά και θέματα οικονομικής συνεργασίας, όπου υπάρχουν τεράστιες προοπτικές, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πούτιν.