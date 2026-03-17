Το Ισραήλ επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο – Αναφορές για ιρανικό πύραυλο κοντά στο γραφείο του Νετανιάχου

Συνεχίζονται και εντείνονται για 18η ημέρα οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις της συμμαχίας Ισραήλ – ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και απαντήσεις της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, drones και ρουκέτες εκτοξεύτηκαν εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα του Ιράκ, Βαγδάτη, στην πιο «σφοδρή επίθεση» από την έναρξη των επιθέσεων.

Επίσης, τα ξημερώματα της Τρίτης 17/3, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα μεγάλη επίθεση εναντίον κυβερνητικών υποδομών στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, πραγματοποιήθηκαν πλήγματα και κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Από την πλευρά του, το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον στόχων στο Ισραήλ, ενώ σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε περιοχές του βόρειου τμήματος της χώρας για την αναχαίτιση των εισερχόμενων πυραύλων.

Ακόμα, νέος συναγερμός σήμανε στον Περσικό Κόλπο, καθώς ένα δεξαμενόπλοιο που ήταν αγκυροβολημένο κοντά στο λιμάνι της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επλήγη από άγνωστο βλήμα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Ιρανικά ΜΜΕ: Πύραυλος έπεσε κοντά στο γραφείο του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

Ιρανικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε θέσεις κοντά στο γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, μετέδωσε την Τρίτη το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, χωρίς να επικαλείται πηγές.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση της συγκεκριμένης αναφοράς, ενώ σε παρόμοιες προηγούμενες περιπτώσεις τέτοιοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ισραηλινές ή άλλες διεθνείς πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα «εντοπίσουν» και θα επιδιώξουν να «σκοτώσουν» τον Νετανιάχου, εάν «είναι ακόμη ζωντανός», μετά τη διάδοση φημών για τον θάνατό του. Το γραφείο του πρωθυπουργού διέψευσε τις συγκεκριμένες φήμες.

Πώς αναχαιτίστηκε η επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Η νύχτα έγινε μέρα από το όπλο που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί για να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας. 🚨 BREAKING: Jaw-dropping moment as a US C-RAM unleashes fire and fury with a successful interception of an attack on the US Embassy in Baghdad, Iraq



The sounds it makes is freaking INSANE. 🔥pic.twitter.com/DsmoFjJvXu March 16, 2026

Όπως αναφέρει το CNN, πρόκειται το σύστημα C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar) με βασιό όπλο ένα πολυβόλο Gatling 20 χιλιοστών, ικανό να εκτοξεύει 4.500 σφαίρες το λεπτό.

Συνδυάζεται με ραντάρ, αισθητήρες και μονάδες επικοινωνίας και είναι τοποθετημένο σε ρυμουλκούμενο 35 τόνων, παρέχοντας κινητικότητα και τη δυνατότητα γρήγορης ανίχνευσης και καταστροφής εισερχόμενων στόχων, σύμφωνα με έκθεση της Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA).

Οι σφαίρες των 20 χιλιοστών του πυροβόλου είναι τόσο ελαφριές θωρακισμένες όσο και υψηλής εκρηκτικότητας, προσφέροντας ευελιξία στην επίθεση εναέριων και επίγειων στόχων σε απόσταση 2.000 μέτρων, σύμφωνα με τον κατασκευαστή General Dynamics. Διαθέτουν επίσης μηχανισμό αυτοκαταστροφής σε περίπτωση που ο στόχος δεν χτυπηθεί, ώστε οι βολές να μην προκαλέσουν ακούσια ζημιά.

Ταυτόχρονες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «εκτεταμένα» πλήγματα εναντίον στόχων τόσο στην Τεχεράνη όσο και στη Βηρυτό.

Στην ιρανική πρωτεύουσα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι πλήττουν «υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος», ενώ στη Βηρυτό πραγματοποιούν επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις IDF, οι ταυτόχρονες επιθέσεις σημειώνονται μετά από σειρά συντονισμένων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Ιράν και η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, είχαν οργανώσει από κοινού.

Ο απολογισμός των IDF για τους βομβαρδισμούς σε Τεχεράνη, Σιράζ και Ταμπρίζ

Στην Τεχεράνη χτυπήθηκαν χθες τα αρχηγεία των υπηρεσιών ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Πληροφοριών . Επιπλέον, έγιναν επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, βαλλιστικών πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας. במטס משולב בטהרן, שיראז וטיבריז: צה״ל תקף תשתיות של משטר הטרור האיראני בשלושה מרחבים במקביל



צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.



עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלימו אתמול מטס תקיפה נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בשלושה… pic.twitter.com/OEULYJR3QA— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2026

Στο Σιράζ, δέχτηκαν επίθεση τα αρχηγεία της Διοίκησης Εσωτερικής Ασφάλειας του ιρανικού καθεστώτος και μια αποθήκη βαλλιστικών πυραύλων.

Στο Ταμπρίζ καταστράφηκαν αμυντικά συστήματα του καθεστώτος προκειμένου να επεκταθεί η αεροπορική υπεροχή και να απομακρυνθούν οι απειλές για το Κράτος του Ισραήλ.

Ανελέητο σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο – Επεκτείνονται οι χερσαίες δυνάμεις

«Η τρομοκρατική δραστηριότητα της Χεζμπολάχ αναγκάζει τις IDF να δράσουν ενάντια στην τρομοκρατία τους στην περιοχή. Οι IDF δεν σκοπεύουν να σας βλάψουν» αναφέρεται σε νέο προειδοποιητικό μήνυμα του ισραηλινού στρατού.

#عاجل‼️ تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني



🔸إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم.



🔴الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم… pic.twitter.com/LStBkBQh3V— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 17, 2026

Σύμφωνα με την ίδια προειδοποίηση, «οι επιδρομές συνεχίζονται και οι IDF επιχειρούν με σημαντική αποφασιστικότητα στην περιοχή. Σας καλούμε για άλλη μια φορά να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε βόρεια του ποταμού Al-Zaharny χωρίς καθυστέρηση.

Όποιος βρεθεί κοντά σε μέλη της Χεζμπολάχ, στις εγκαταστάσεις τους ή στα όπλα τους κινδυνεύει. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των οικογενειών σας, σας προτρέπουμε να μετακινηθείτε αμέσως βόρεια του ποταμού Al-Zaharny.

Η παραμονή νότια του ποταμού Al-Zaharny μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας και τη ζωή των μελών της οικογένειάς σας. Σημείωση: οποιαδήποτε κίνηση προς τα νότια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

Νωρίτερα, οι IDF ανακοίνωσαν πως «οι δυνάμεις της 36ης Μεραρχίας συμμετείχαν στην επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στο νότιο Λίβανο. οι IDF θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία αποφάσισε να λειτουργεί υπό την αιγίδα του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν να βλάψουν τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ». כוחות אוגדה 36 הצטרפו להרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון



כוחות אוגדה 36 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעד נוסף בדרום לבנון להרחבת מרחב ההגנה הקדמי.



במקביל לאוגדה 91, ובהמשך למשימתם הקודמת, הכוחות ממשיכים את מאמץ ביסוס ההגנה הקדמית לצורך הסרת האיומים ויצירת… pic.twitter.com/efzVd3HkZp— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2026

Βαλλιστική επίθεση του Ιράν στο βόρειο Ισραήλ

Τα ξημερώματα ήχησαν και πάλι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός εντόπισε νέα βαλλιστική επίθεση από το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση των εισερχόμενων πυραύλων.

Λίγη ώρα αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και ότι οι κάτοικοι στις περιοχές που τέθηκαν σε συναγερμό μπορούν να αποχωρήσουν από τα καταφύγια.

Γύρω στις 5:30 το πρωί, ήχησαν σειρήνες ξανά στο βόρειο Ισραήλ. 🚨Sirens sounding in northern Israel. pic.twitter.com/OGVIgLQar4— Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 17, 2026

Το Ιράν προειδοποιεί τον Τραμπ για «νέο Βιετνάμ»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απείλησε με νέο Βιετνάμ τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Sky News, ο αναπληρωτής υπουργός είχε ένα σαφές μήνυμα για τον Ντόναλντ Τραμπ όταν τον ρώτησαν για την πιθανότητα να αναπτυχθούν Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος: «Απλώς διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ».

Ιρανικά ΜΜΕ: 10 συλλήψεις ξένων για προετοιμασία επιχειρήσεων στο έδαφος του Ιράν

Δέκα αλλοδαποί συνελήφθησαν στο Ιράν με την κατηγορία ότι προετοίμαζαν επιχειρήσεις στο έδαφος της βορειοανατολικής περιοχής της χώρας, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τους αλλοδαπούς συνέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης με την κατηγορία της συλλογής πληροφοριών σχετικά με ευαίσθητες εγκαταστάσεις.

Η εθνικότητα των συλληφθέντων δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

ΗΑΕ: Νέα επίθεση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζάιρα

Η βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έγινε και πάλι σήμερα στόχος drones, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, αν και δεν έχουν αναφερθεί θύματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη 18η ημέρα του πολέμου στο Ιράν, με την Τεχεράνη να συνεχίζει να πλήττει στόχους σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του ιρανικού εδάφους.

Ένας νεκρός στο Άμπου Ντάμπι εξαιτίας θραυσμάτων πυραύλου που καταρρίφθηκε

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου ο οποίος αναχαιτίστηκε και καταρρίφθηκε στην περιοχή Μπάνι Γιας, στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Εκρήξεις σε Ντουμπάι και Ντόχα

Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, τη 18η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος.

Στο Ντουμπάι η έκρηξη ακολούθησε ειδοποίηση που εστάλη σε κινητά κατοίκων να αναζητήσουν καταφύγιο «αμέσως», λόγω «απειλής» πληγμάτων με «πυραύλους».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων μετά την αναχαίτιση πυραύλου, προσθέτοντας πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με το Ρόιτερς.

Ιράν: Πάνω από 50 ιστορικά μνημεία έχουν υποστεί ζημιές από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν τουλάχιστον 56 μνημεία και πολιτιστικοί χώροι υπέστησαν ζημιές λόγω των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το πρακτορείο Islamic Republic News Agency (IRNA) επικαλείται το υπουργείο, αναφέροντας ότι μόνο στην Τεχεράνη τουλάχιστον 19 μνημεία μεταξύ αυτών το Παλάτι Γκολεστάν, η Αγορά της Τεχεράνης καθώς και το πρώην κτήριο της Γερουσίας έχουν υποστεί ζημιές.

Ζημιές υπέστησαν και μνημεία στην κεντρική πόλη Ισφαχάν, συμπεριλαμβανομένου μέρους του Τζαμιού Ιμάμ Σαχ, που βρίσκεται στην ιστορική τοποθεσία της UNESCO, Πλατεία Ναγκσέ-ε-Τζαχάν.