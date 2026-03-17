Ιράκ: Φιλοϊρανοί δημοσίευσαν βίντεο με drone να πετά μέσα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Ένα βίντεο διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών δημοσίευσε μια φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στο Ιράκ, το οποίο δείχνει ένα drone να πετά χαμηλά μέσα από το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη του Ιράκ.

Το FPV drone φαίνεται να πετά ανάμεσα σε κτίρια στο οχυρωμένο συγκρότημα και να περνά σε απόσταση λίγων μέτρων από μια μεγάλη αμερικανική σημαία.

An Iranian-backed militia successfully used a (likely fiber optic) FPV drone to carry out a reconnaissance mission through the U.S. Embassy in Baghdad yesterday.



Seen here, the drone flies unchallenged through the embassy complex for nearly two minutes. pic.twitter.com/S1Ky3eVUv0— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 17, 2026

Σύμφωνα με το CNN, αν και το βίντεο φέρει χθεσινή ημερομηνία (16/3), δεν έχει επαληθευτεί μέχρι στιγμής το πότε καταγράφηκε.

Πάντως, η δημοσίευση του βίντεο ήρθε λίγες ώρες μετά την επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας στο ξενοδοχείο Al-Rasheed, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Πράσινης Ζώνης όπου βρίσκεται η πρεσβεία.

WATCH: Explosion as US Embassy in Baghdad, Iraq hit by drone https://t.co/yXSevv5ell pic.twitter.com/Ixb8tEeDfM— Rapid Report (@RapidReport2025) March 17, 2026

Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας, τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία και μαύρος καπνός αρχίσει να υψώνεται έπειτα από έκρηξη. This C-RAM video from the US Embassy in Baghdad is extraordinary footage. American defensive technology shredding incoming Iranian-proxy ordnance at 4,500 rounds per minute to protect personnel under fire.



March 16, 2026

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αναφέρθηκαν σε επίθεση με τουλάχιστον πέντε drones, κάποια από τα οποία έπληξαν την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της Βαγδάτης.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ έχει γίνει στόχος πολλαπλών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες χτυπήθηκε από δύο drones το Σάββατο και η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε για να καταρρίψει εισερχόμενα βλήματα χθες Δευτέρα, ενώ δέχθηκε και πλήγματα τη νύχτα.

Μάλιστα, στις αρχές Μαρτίου, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ διέταξε όλο το μη απαραίτητο προσωπικό της να φύγει, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.