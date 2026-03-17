Ιράκ: Φιλοϊρανοί δημοσίευσαν βίντεο με drone να πετά μέσα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Νέος συναγερμός για επίθεση με drone τη νύχτα
Ένα βίντεο διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών δημοσίευσε μια φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στο Ιράκ, το οποίο δείχνει ένα drone να πετά χαμηλά μέσα από το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη του Ιράκ.
Το FPV drone φαίνεται να πετά ανάμεσα σε κτίρια στο οχυρωμένο συγκρότημα και να περνά σε απόσταση λίγων μέτρων από μια μεγάλη αμερικανική σημαία.
Σύμφωνα με το CNN, αν και το βίντεο φέρει χθεσινή ημερομηνία (16/3), δεν έχει επαληθευτεί μέχρι στιγμής το πότε καταγράφηκε.
Πάντως, η δημοσίευση του βίντεο ήρθε λίγες ώρες μετά την επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας στο ξενοδοχείο Al-Rasheed, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Πράσινης Ζώνης όπου βρίσκεται η πρεσβεία.
Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας, τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία και μαύρος καπνός αρχίσει να υψώνεται έπειτα από έκρηξη.
Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αναφέρθηκαν σε επίθεση με τουλάχιστον πέντε drones, κάποια από τα οποία έπληξαν την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της Βαγδάτης.
Η πρεσβεία των ΗΠΑ έχει γίνει στόχος πολλαπλών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες χτυπήθηκε από δύο drones το Σάββατο και η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε για να καταρρίψει εισερχόμενα βλήματα χθες Δευτέρα, ενώ δέχθηκε και πλήγματα τη νύχτα.
Μάλιστα, στις αρχές Μαρτίου, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ διέταξε όλο το μη απαραίτητο προσωπικό της να φύγει, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.
