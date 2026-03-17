Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη και Βηρυτό, νέες χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο – Το Ιράν χτύπησε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Επικίνδυνες διαστάσεις έχει πάρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που μαίνεται για 18η ημέρα και έχει βάλει «φωτιά» σε ολόκληρη την περιοχή.

Τα ξημερώματα της Τρίτης 17/3 ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα μεγάλη επίθεση εναντίον κυβερνητικών υποδομών στην Τεχεράνη. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν πλήγματα και κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Βαγδάτη καταγράφηκαν επιθέσεις με ρουκέτες κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον στόχων στο Ισραήλ. Επίσης, χτυπήθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Παράλληλα, νέος συναγερμός σήμανε στον Περσικό Κόλπο, καθώς χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ένα δεξαμενόπλοιο που ήταν αγκυροβολημένο κοντά στο λιμάνι της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν απέτρεψε έναν πιθανό Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι χωρίς την αμερικανική επέμβαση η Τεχεράνη θα αποκτούσε σύντομα πυρηνικό όπλο.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην επεκτείνει τις ναυτικές της επιχειρήσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, παρά την κριτική Τραμπ προς τους συμμάχους των ΗΠΑ για τη στάση τους στη διασφάλιση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Οι IDF έστειλαν επιπλέον χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο

«Οι δυνάμεις της 36ης Μεραρχίας συμμετείχαν στην επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στο νότιο Λίβανο. οι IDF θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία αποφάσισε να λειτουργεί υπό την αιγίδα του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν να βλάψουν τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ» αναφέρεται στην ανακοίνωση των IDF. כוחות אוגדה 36 הצטרפו להרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון



כוחות אוגדה 36 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעד נוסף בדרום לבנון להרחבת מרחב ההגנה הקדמי.



במקביל לאוגדה 91, ובהמשך למשימתם הקודמת, הכוחות ממשיכים את מאמץ ביסוס ההגנה הקדמית לצורך הסרת האיומים ויצירת… pic.twitter.com/efzVd3HkZp March 17, 2026

Νωρίτερα, οι IDF εξέδωσαν προειδοποιητική ανακοίνωση, αναφέροντας: «Προειδοποιούμε τους κατοίκους του κτιρίου που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα στον χάρτη και των κτιρίων που γειτνιάζουν με αυτό: Βρίσκεστε κοντά σε ένα κτίριο που χρησιμοποιείται από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ. Για την ασφάλειά σας, είστε υποχρεωμένοι να το εκκενώσετε αμέσως και να απομακρυνθείτε από αυτό σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων». #عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في قرية عرب الجل

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي

🔸נחث סכאן אלמבנא אלמחדד באלאחמר פי אלח'ריטה אלמרפקה ואלמבאני אלמג'אורה לה: אנתם תתואג'דון באלקרב מן מבנא יסתח'דמה חזב אללה אלארהאבי פמן… pic.twitter.com/JSss59XQA1 March 17, 2026

Νέο «τεράστιο κύμα» επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το τελευταίο κύμα επιθέσεών του στοχεύει υποδομές στην ιρανική πρωτεύουσα. Αναφορές για εκρήξεις στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ, ενώ νωρίτερα αναφέρθηκαν επιθέσεις στην πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, και στη νότια πόλη Σιράζ.

Το Ισραήλ διεξάγει «κύμα αεροπορικών επιδρομών ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε ο στρατός του μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν ότι άρχισε να εξαπολύει «νέο κύμα πληγμάτων εναντίον τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βαλλιστική επίθεση του Ιράν στο βόρειο Ισραήλ

Τα ξημερώματα ήχησαν και πάλι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός εντόπισε νέα βαλλιστική επίθεση από το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση των εισερχόμενων πυραύλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγη ώρα αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και ότι οι κάτοικοι στις περιοχές που τέθηκαν σε συναγερμό μπορούν να αποχωρήσουν από τα καταφύγια.

Γύρω στις 6:30 το πρωί, ήχησαν σειρήνες ξανά στο βόρειο Ισραήλ. 🚨Sirens sounding in northern Israel. pic.twitter.com/OGVIgLQar4— Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 17, 2026

Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο 23 ναυτικά μίλια (42,5 χλμ.) ανατολικά της Φουτζέιρα στον Κόλπο του Ομάν.

Το δεξαμενόπλοιο υπέστη μικρές υλικές ζημιές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με τον UKMTO.

«Συνιστάται στα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα», πρόσθεσε.

Τέσσερις νεκροί στον πλήγμα που έβαλε στο στόχαστρο σπίτι στη Βαγδάτη

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις πρώτες πρωινές ώρες όταν πύραυλοι έπληξαν σπίτι στη Βαγδάτη, ανέφεραν πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, με μια από αυτές να κάνει λόγο περί θανάτου «δυο ιρανών συμβούλων» ιρακινών ένοπλων οργανώσεων που τάσσονται υπέρ της Τεχεράνης.

Πηγή του AFP προσκείμενη στις οργανώσεις αυτές επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στο πλήγμα αυτό στη συνοικία Τζαντιρίγια και ότι διέμεναν εκεί ιρανοί σύμβουλοι.

Νέα επίθεση με drones και ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και ρουκέτες εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, είπαν αξιωματούχοι των δυνάμεων ασφαλείας, ώρες έπειτα από παρόμοια ενέργεια. 🚨 BREAKING:



A missile has reportedly struck Baghdad’s upscale Jadriya district, just outside the heavily fortified Green Zone — an area housing Iraq’s top government institutions, diplomatic missions, and UN offices.



The neighborhood is widely considered a key hub for… https://t.co/qzBT9acEiN pic.twitter.com/0tUhU66Fvu— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 17, 2026

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία και μαύρος καπνός αρχίσει να υψώνεται έπειτα από έκρηξη. Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας, «τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία». A drone hit Baghdad’s Al-Rashid Hotel, hitting an upper floor and causing an explosion and fire.



The hotel hosts the EU delegation and several European diplomatic offices. pic.twitter.com/UIGFoRTjKx— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Η στιγμή που αντιαεροπορικά συστήματα αποκρούουν την επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη: 🚨 BREAKING: Jaw-dropping moment as a US C-RAM unleashes fire and fury with a successful interception of an attack on the US Embassy in Baghdad, Iraq



The sounds it makes is freaking INSANE. 🔥pic.twitter.com/DsmoFjJvXu— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 16, 2026

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αναφέρθηκαν σε επίθεση με τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, κάποια από τα οποία έπληξαν την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της Βαγδάτης.

Στη συνέχεια, πηγές του Reuters στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν ότι έγιναν δυο αεροπορικά πλήγματα εναντίον σπιτιού που χρησιμοποιούσε ως αρχηγείο η οργάνωση Χασντ ας Σάαμπι («μονάδες λαϊκής κινητοποίησης») στη συνοικία Τζαντιρίγια της ιρακινής πρωτεύουσας κι υπάρχουν τουλάχιστον δυο νεκροί.

Αναπληρωτής ΥΠΕΞ του Ιράν: Οι ΗΠΑ θα βρεθούν μπροστά σε νέο Βιετνάμ αν στείλουν χερσαίες δυνάμεις

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με ένα νέο Βιετνάμ αν στείλουν στρατεύματα στον πόλεμο.



Ο Saeed Khatibzadeh, μιλώντας στο Sky News από το γραφείο του στην Τεχεράνη, είπε ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να πολεμήσει για όσο διάστημα χρειαστεί και ότι η χώρα δεν επικεντρώνεται προς το παρόν σε μια διπλωματική λύση.



Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δεν απέκλεισε τις διαπραγματεύσεις, αλλά κατέστησε σαφές ότι εναπόκειται στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους να υποβάλουν μια πρόταση που θα τερματίσει τη σύγκρουση μια για πάντα.



Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, το μήνυμά του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σαφές: «Απλά διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ».



Οι Αμερικανοί στρατιώτες, είπε, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια μοίρα στο Ιράν: «Καταλαβαίνουν ότι όσοι τους έσυραν σε αυτόν τον πόλεμο μπορούν να τους σύρουν και σε ένα τέλμα».

Ένας νεκρός εξαιτίας θραυσμάτων πυραύλου στο Άμπου Ντάμπι

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου ο οποίος αναχαιτίστηκε και καταρρίφθηκε στην περιοχή Μπάνι Γιας, στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Φωτιά σε βιομηχανική ζώνη της Ντόχα από θραύσματα

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη, η οποία προκλήθηκε από συντρίμμια που προήλθαν από αναχαίτιση πυραύλου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Νωρίτερα, οι αρχές στο Κατάρ εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και σε άλλους ασφαλείς χώρους, εν μέσω αναφορών για δυνατές «εκρήξεις» που ακούγονται στην πρωτεύουσα, Ντόχα.

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι

Λίγα λεπτά μετά την αποστολή ειδοποίησης μέσω κινητών τηλεφώνων προς τους κατοίκους για αναζήτηση καταφυγίου λόγω «πιθανών πυραυλικών απειλών», τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία του Ντουμπάι, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

Τα ΗΑΕ έκλεισαν προληπτικά τον εναέριο χώρο τους

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε το προσωρινό πλήρες κλείσιμο του εναέριου χώρους τους ως «εξαιρετικό προληπτικό μέτρο», εν μέσω αναχαιτίσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Air defense systems are currently responding to a missile threat. Please remain in a safe location and follow official channels for warnings and updates. pic.twitter.com/IRINK0ke1F— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) March 17, 2026

Λίγη ώρα νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν, το οποίο συνεχίζει τα πλήγματα σε κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

Καταρρίφθηκε drone στο Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ κατέρριψαν drone, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Εθνικής Φρουράς της χώρας.

CENTCOM: Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ τραυματίστηκαν στον πόλεμο

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως καταμετρά περίπου 200 τραυματισμούς στις τάξεις του σε επτά χώρες αφότου εξαπολύθηκε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Από αυτούς, μόλις «δέκα τραυματίστηκαν σοβαρά», διευκρίνισε ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). «Στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί και πάνω από 180 στρατιωτικοί επανήλθαν στα καθήκοντά τους», πρόσθεσε.

Πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο οι στρατιώτες που τραυματίστηκαν βρίσκονταν στο Ισραήλ, στη Σαουδική Αραβία, στο Μπαχρέιν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κουβέιτ, στο Ιράκ και στην Ιορδανία.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, το αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για 140 τραυματίες.

Δεκατρείς αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας: επτά σε επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, πιο συγκεκριμένα στο Κουβέιτ και στη Σαουδική Αραβία, και άλλοι έξι όταν συνετρίβη αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού με καύσιμα στο Ιράκ.

Τραμπ: Η επίθεση κατά του Ιράν απέτρεψε τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν απέτρεψε έναν πιθανό Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι χωρίς την αμερικανική επέμβαση η Τεχεράνη θα αποκτούσε σύντομα πυρηνικό όπλο.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ δεν είχαν «αποδεκατίσει» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η χώρα θα μπορούσε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα μέσα σε έναν μήνα και να τα χρησιμοποιήσει πρώτα εναντίον του Ισραήλ και στη συνέχεια εναντίον της υπόλοιπης Μέσης Ανατολής.

«Θα οδηγούσε σε έναν πυρηνικό πόλεμο που θα εξελισσόταν σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και, το πιο σημαντικό, σε έναν πόλεμο που δεν θα άφηνε τίποτα πίσω του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «κάναμε κάτι σπουδαίο για τον κόσμο».

Επίσης, επανέλαβε ότι «το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικό όπλο», σημειώνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση είχε στόχο να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την απόφασή του να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «αν πιστεύετε πως το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα, τότε πρέπει να αγαπάτε αυτό που έκανα».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, αλλά δεν θεωρεί πιθανό να το πράξει άμεσα.

«Θα μπορούσα», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να ολοκληρώσει τη σύγκρουση μέσα στις επόμενες ημέρες. Όταν όμως πιέστηκε αν σκοπεύει να το κάνει, είπε: «Δεν το νομίζω».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ανέφερε ότι αρκετές χώρες που εξαρτώνται ενεργειακά από τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα, θα έπρεπε —όπως είπε— να ευχαριστούν τις ΗΠΑ και να συμβάλουν στις προσπάθειες για την ασφάλεια της περιοχής.

Παράλληλα, άφησε αιχμές προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι ενημέρωσε το Λονδίνο πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τα βρετανικά αεροπλανοφόρα που προσφέρθηκαν για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Τέλος, ο Τραμπ υπονόησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κινηθούν στρατιωτικά και κατά της Κούβας.

Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να ξεκινήσει επίθεση εναντίον της χώρας, απάντησε ότι «θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει» και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι θα έχω την τιμή να… καταλάβω την Κούβα. Είτε να την απελευθερώσω είτε να την καταλάβω».