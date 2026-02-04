Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο;
Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Αλλαγή τοποθεσίας για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για τα πυρηνικά – Την Πέμπτη στο Ομάν το ραντεβού

Η Τεχεράνη έθεσε ως προϋπόθεση να μην συμμετέχουν άλλα κράτη

Αλλαγή τοποθεσίας για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για τα πυρηνικά – Την Πέμπτη στο Ομάν το ραντεβού
EPA
DEBATER NEWSROOM

Αύριο Πέμπτη 5/2 στο Ομάν, αντί για την Κωνσταντινούπολη, θα διεξαχθούν οι συνομιλίες ανάμεσα σε απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Την πληροφορία μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες, μέσω ανάρτησής του στο X, ο ισραηλινοαμερικανός δημοσιογράφος του Axios και του CNN, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Ραβίντ, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο του Ομάν.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, η Τεχεράνη ζήτησε οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό της πρόγραμμα, χωρίς τη συμμετοχή άλλων χωρών της περιοχής.

Αρχικά, στην Κωνσταντινούπολη είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι από τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, όπως ανέφεραν Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς και περιφερειακός διπλωμάτης.

Όμως, με βάση τον νεότερο σχεδιασμό, οι ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν αύριο στο Ομάν, όπου θα πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, με αποκλειστικό αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βενεζουέλα: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του Μαδούρο
ΔΙΕΘΝΗ

Βενεζουέλα: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του Μαδούρο

Χιλιάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης διαδήλωσαν σήμερα στο Καράκας ζητώντας την επιστροφή του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μήνα από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). «Η Βενεζουέλα χρειάζεται τον Νικολάς», φώναζαν οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ