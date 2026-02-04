Αλλαγή τοποθεσίας για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για τα πυρηνικά – Την Πέμπτη στο Ομάν το ραντεβού

Αύριο Πέμπτη 5/2 στο Ομάν, αντί για την Κωνσταντινούπολη, θα διεξαχθούν οι συνομιλίες ανάμεσα σε απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Την πληροφορία μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες, μέσω ανάρτησής του στο X, ο ισραηλινοαμερικανός δημοσιογράφος του Axios και του CNN, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή».

Σύμφωνα με τον Ραβίντ, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο του Ομάν.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, η Τεχεράνη ζήτησε οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό της πρόγραμμα, χωρίς τη συμμετοχή άλλων χωρών της περιοχής.

Αρχικά, στην Κωνσταντινούπολη είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι από τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, όπως ανέφεραν Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς και περιφερειακός διπλωμάτης.

Όμως, με βάση τον νεότερο σχεδιασμό, οι ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν αύριο στο Ομάν, όπου θα πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, με αποκλειστικό αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.