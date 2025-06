Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, στην μνήμη των θυμάτων της σημερινής (10/6) επίθεσης σε σχολείο του Γκρατς.

Επιπλέον, όπως δήλωσε πριν από λίγο από την πόλη της τραγωδίας ο κ. Στόκερ, αύριο στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) θα τηρηθεί σε όλη την χώρα ενός λεπτού σιγή. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι ανάμεσα τους 7 μαθητές έχασαν την ζωή τους, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο λύκειο BORG Dreierschuetzengasse στην πόλη Γκρατς.

«Αυτή η φρίκη δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια», ο ομοσπονδιακός πρόεδρος, Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν, για την επίθεση στο σχολείο του Γκρατς και έκανε λόγο για «χτύπημα στην καρδιά της Αυστρίας». Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 π.μ. τοπική ώρα την Τρίτη και πρόκειται για μία από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στην ιστορία της χώρας.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο δράστης, ο οποίος αφού σκόρπισε τον θάνατο σε τουλάχιστον δύο αίθουσες του σχολείου, αυτοκτόνησε στην τουαλέτα.

«Ήταν νέοι, οι οποίοι είχαν όλη τους την ζωή μπροστά τους. Ένας δάσκαλος που τους συνόδευε καθ΄ οδόν. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να απαλύνει τον πόνο που νιώθουν οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, τα αδέρφια και οι φίλοι των δολοφονηθέντων», γράφει ο ομοσπονδιακός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η Αυστρία θρηνεί και αυτή την ώρα στεκόμαστε ενωμένοι, για να αντέξουμε μαζί τον πόνο. Στεκόμαστε ενωμένοι για να συμπαρασταθούμε σε όλους εκείνους που πονούν. Σήμερα και σε όλες τις δύσκολες ημέρες που έρχονται, η χώρα μας θα δείξει ότι η δύναμή μας βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ενότητα».

Σε σημερινή του ανακοίνωση ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ χαρακτήρισε την επίθεση «εθνική τραγωδία» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των μαθητών που έχασαν τη ζωή τους.

«Το μακελειό σε σχολείο του Γκρατς είναι μια εθνική τραγωδία, η οποία συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κάποιος την οδύνη που όλοι μας, σύσσωμη η Αυστρία, νιώθουμε αυτή τη στιγμή»,, δήλωσε ο Στόκερ.

Σοκαρισμένες δήλωσαν οι επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Κάθε παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές στο σχολείο και να μπορεί να μαθαίνει ελεύθερα, χωρίς φόβο ή βία», έγραψε η Κάλας στο δίκτυο X.

Deeply shocked by the news of the school shooting in Austria. Every child should feel safe at school and be able to learn free from fear and violence. My thoughts are with the victims, their families and the Austrian people in this dark moment.

«Τα νέα από το Γκρατς με αγγίζουν στην καρδιά», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Τα σχολεία είναι σύμβολα της νεότητας, της ελπίδας και του μέλλοντος», τόνισε στο X. «Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι τα σχολεία γίνονται τόποι θανάτου και βίας», πρόσθεσε.

Η Αυστρία έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά οπλοκατοχής στην Ευρώπη που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 30 όπλα ανά 100 κατοίκους, σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου διεθνούς κέντρου Small Arms Survey.

Σημειώνεται πως η σημερινή αιματηρή επίθεση έγινε λίγο πριν από τη 10η επέτειο του μακελειού στο Γκρατς της Αυστρίας στις 20 Ιουνίου 2015, το οποίο άφησε πίσω του τρεις νεκρούς, όταν ένας άνδρας έπεσε πάνω σε πλήθος με το αυτοκίνητό του.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στο λαό της Αυστρίας, υπογραμμίζοντας ότι «τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν φάρους μάθησης και ελπίδας».

I am deeply shocked by the news of the shooting at the school in Graz. Schools should be beacons of learning and hope, where every child feels safe. My thoughts are with the victims, their families and those affected. I extend our heartfelt condolences to the people of Austria.