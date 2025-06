Αντιμέτωπη με μια εθνική τραγωδία είναι η Αυστρία, καθώς τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο λύκειο BORG Dreierschuetzengasse στην πόλη Γκρατς.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 π.μ. τοπική ώρα την Τρίτη και πρόκειται για μία από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στην ιστορία της χώρας.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο δράστης, ο οποίος αφού σκόρπισε τον θάνατο σε τουλάχιστον δύο αίθουσες του σχολείου, αυτοκτόνησε στην τουαλέτα.

Η δήμαρχος της πόλης, Έλκε Καρ, επιβεβαίωσε ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανάμεσά τους τουλάχιστον επτά μαθητές. Ταυτόχρονα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με τέσσερις από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όσον αφορά στο προφίλ του δράστη, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν 22χρονο πρώην μαθητή του σχολείου, ο οποίος ήταν οπλισμένος με πιστόλι και κυνηγετικό όπλο.

Ο ίδιος φέρεται να πυροβόλησε 30-40 φορές σε τάξεις, προτού βάλει τέλος στη ζωή του στην τουαλέτα. Σύμφωνα με αναφορές στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεχόταν bullying στο συγκεκριμένο σχολείο.

Εν τω μεταξύ, τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από τη στιγμή της επίθεσης προκαλούν ανατριχίλα, με τον ήχο από τους πυροβολισμούς να αντηχεί σε όλο το σχολικό συγκρότημα.

🚨🚨🚨BREAKING: At least nine dead in school shooting in Graz, Austria



Preliminary reports indicate that the attacker was shot dead. Both students and teachers are among the victims.



Several police units and the Cobra special forces have been deployed in the city.



There is… pic.twitter.com/0lfXTszpmD