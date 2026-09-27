Πλάκα: Ψάχνουν στα συντρίμμια του κτηρίου τις απαντήσεις για την τραγωδία – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο διαρροής αερίου

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη στο κτήριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, τα συνεργεία της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων έχουν ξεκινήσει τη μεταφορά των δομικών υλικών από τα ερείπια σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου πραγματοποιείται λεπτομερής εξέταση από εξειδικευμένα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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Στόχος των ερευνών είναι να εντοπιστούν στοιχεία μέσα στα συντρίμμια που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία της τραγωδίας.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ευρήματα που μπορεί να σχετίζονται με σωληνώσεις, εγκαταστάσεις ή άλλα στοιχεία του κτηρίου, καθώς και στα χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και του σκυροδέματος.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες στρέφουν την προσοχή τους και στα γειτονικά κτήρια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα της έκρηξης.

Μάλιστα, αύριο, Δευτέρα (28/9) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία από την Πολεοδομία, προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική επάρκεια των κατασκευών και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλειά τους.

Το σενάριο της διαρροής αερίου

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία.

Όπως είπε, στο σημείο εξετάζεται μεταξύ άλλων εάν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. «Πιθανότατα από κάποιο υλικό αξιολογείται αυτή τη στιγμή αν είναι το φυσικό αέριο, το οποίο λένε ότι υπήρχε παροχή στον δεύτερο όροφο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν αντικείμενο της έρευνας.

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Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε ακόμη ότι στο παρελθόν έχουν σημειωθεί εκρήξεις από καύσιμα αέρια, όταν συγκεντρώνεται στον κατάλληλο χώρο ικανή ποσότητα ώστε να δημιουργηθεί εκρηκτικό μείγμα και υπάρξει πηγή ανάφλεξης, όπως θερμοκρασία ή σπινθήρας. Ωστόσο, τόνισε ότι στην περίπτωση της Πλάκας το συμπέρασμα θα προκύψει από το πόρισμα της έρευνας.

«Έχουν γίνει στο παρελθόν εκρήξεις από καύσιμα αέρια τα οποία όταν συγκεντρώσουν ικανή ποσότητα εκρηκτικού μίγματος, σε συνδυασμό είτε με θερμοκρασία, είτε με έναν σπινθήρα, είτε με μια ακτινοβολία, μπορεί να δημιουργηθεί όλο αυτό. Εφόσον αυτό είναι συγκεντρωμένο σε χώρο το ποσοστό αυτό μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μίγμα και να οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Όμως οι πραγματογνώμονες, τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, συλλέγουν στοιχεία. Θα σχηματιστεί δικογραφία έτσι ώστε το πόρισμα να μας οδηγήσει σε μια ασφαλή, στα ασφαλή αίτια που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή» εξήγησε.