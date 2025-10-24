Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;

Σε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, όπως έγινε γνωστό μέσω της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος την Πέμπτη 23/10.

Η συγκεκριμένη πρόταση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, έγινε δεκτή με συντριπτική πλειοψηφία, παρόλο που έφερε ένταση, με τον Παύλο Πολάκη να διαφοροποιείται από αυτή την κίνηση και να κάνει λόγο για νέα διάσπαση του κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος διαφώνησε με τον Παύλο Πολάκη, λέγοντας απερίφραστα ότι «δεν είναι διάσπαση είμαι κάθετα αντίθετος με τον Παύλο Πολάκη».

«Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ωστόσο ,σημείωσε ότι «με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση».

Αναγνώρισε ότι «η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν προφανώς μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη, που δημιουργεί προβληματισμό, αναζητήσεις και ερωτήματα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και σε όλους τους πολίτες» και προσέθεσε:

«Πήρα την πρωτοβουλία και τοποθετήθηκα καθαρά από την πρώτη μέρα. Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία, ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος. Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει».

Συνεχίζοντας, μίλησε, για την κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και για τις πρωτοβουλίες του κόμματος για την ενότητα του προοδευτικού χώρου: «Πιστεύουμε στην κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την πολιτική αλλαγή είναι η πλειοψηφική κοινωνική συμφωνία και η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική δράση. Δεν μπορεί να γίνει από τα πάνω αυτή η αλλαγή. Για τον λόγο αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει πρωτοβουλίες: Δείχνουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ότι τα προβλήματα έχουν κόμμα και χρώμα. Ταυτόχρονα καταθέτουμε λύσεις οι οποίες έχουν ταξικό, αριστερό πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα τροφοδοτήσουμε την κοινωνική συζήτηση και την ανάγκη προοδευτικής διεξόδου, είτε προγραμματικά είτε με την κουλτούρα των συμμαχιών. Να αποκτήσει σχήμα, μορφή και περιεχόμενο η προοδευτική συνεργασία, στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το κόμμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πλατιά ενωτική πρωτοβουλία του προοδευτικού χώρου και του προοδευτικού ψηφοδελτίου».

Ζήτησε από τα στελέχη «να αναλάβουμε πρωτοβουλίες συνεργασιών και κοινής δράσης -όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή- και τοπικά και κεντρικά για τα πραγματικά προβλήματα του λαού και της πολιτικής».

Είπε ακόμη ο Σωκράτης Φάμελλος: «Στο θέμα που προέκυψε με τον Άγνωστο Στρατιώτη, είπα ξεκάθαρα ότι θα καταργήσουμε την τροπολογία-ντροπή στην πράξη. Και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της διανόησης και του πολιτισμού να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες, μαζί στην πλατεία Συντάγματος» τόνισε και συνέχισε:

«Παίρνουμε πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες άλλων, ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες. Αναδεικνύουμε το μείζον ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και ότι η απάντηση πρέπει να δοθεί από την προοδευτική πλευρά. Γι’ αυτό και απαιτείται ένας πλουραλισμός πρωτοβουλιών που να θέτει το βασικό ερώτημα: Γιατί να μη συνεργαστούμε; Παρά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις, τηρώ όλες τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αλλάξει και να γίνει ένας αποτελεσματικός, δυναμικός, αριστερός πολιτικός οργανισμός.

Η εσωκομματική συζήτηση οφείλει να είναι πολιτική. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι δημοκρατία, αλλά δεν πρέπει να μας οδηγούν σε εσωστρέφεια ή αδράνεια. Έχουμε ευθύνη, έχουμε συλλογικότητα, έχουμε σχέδιο. Με πολιτική δράση, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και ενότητα οφείλουμε να ανταποκριθούμε στη συζήτηση και για το σήμερα και για το αύριο».

Και σημείωσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και έναν χρόνο κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Από την αναξιοπιστία και από το ναδίρ, έχει αλλάξει. Έχει ανανεώσει τα όργανά του. Έχει δυναμική παρουσία μέσα και έξω από τη Βουλή. Λύσαμε σοβαρά προβλήματα του παρελθόντος και δεν έχουμε αφήσει ποτέ χωρίς αντιπολίτευση την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βεβαίως πήραμε πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας για το πολιτικό μας σχέδιο» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, στην παρέμβασή του ο Γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, είπε μεταξύ άλλων σύμφωνα με πληροφορίες: «Η γραμμή που λέει όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, αλλά παράλληλες πορείες με στόχο τη σύγκληση συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές μας δυνάμεις και είναι συντριπτική πλειοψηφία στη βάση του κόμματος. Αν είχαμε γραμμή υψηλών τόνων, θα είχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό εισπράττω όπου περιοδεύω στη χώρα και στις οργανώσεις μας».

Η φράση του Στέργιου Καλπάκη ότι η γραμμή που ακολουθείται «συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές δυνάμεις» του κόμματος αποτυπώνει και την κρίσιμη καμπή, στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως φαίνεται πάντως, οι ισορροπίες στο εσωτερικό του κόμματος είναι οριακές, με αρκετά στελέχη να κοιτούν ήδη προς τη λεωφόρο Αμαλίας, όπου στεγάζεται το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος προς το παρόν κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Ωστόσο, τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά να κάνει μια στρατηγική επιλογή.

Αυτό σημαίνει πως είτε πρέπει να επιλέξει τον ρόλο ενός αυτόνομου, αλλά αποδυναμωμένου πόλου της Αριστεράς, είτε να επιχειρήσει τον επαναπροσδιορισμό του ως πυλώνα ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

