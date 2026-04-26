Λευκός Οίκος: Το μανιφέστο του Άλεν λίγα λεπτά πριν την επίθεση

Λίγα λεπτά πριν από την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν φέρεται να είχε αποστείλει σε συγγενικά του πρόσωπα ένα εκτενές «μανιφέστο», στο οποίο ανέλυε τις απόψεις και τις προθέσεις του σχετικά με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το έγγραφο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται η New York Post, παραδόθηκε στις Αρχές από μέλος της οικογένειάς του και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα της επίθεσης και το ενδεχόμενο να υπήρχε στόχευση κατά του Αμερικανού προέδρου.

Μέσα σε αυτό, ο Άλεν φέρεται να αυτοχαρακτηρίζεται «φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος», εκφράζοντας την πρόθεσή του να στραφεί κατά κυβερνητικών αξιωματούχων, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα.

Το κείμενο περιλαμβάνει έντονα ιδεολογικό περιεχόμενο, με τον ίδιο να απορρίπτει την έννοια της παθητικής αντίστασης ή της «συγχώρεσης», όπως την αντιλαμβάνεται.

«Το να γυρνάς και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος είσαι καταπιεσμένος. Εγώ δεν είμαι το άτομο που βιάστηκε σε ένα κέντρο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη.

Δεν είμαι ένα παιδί που σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση σε σχολείο.

Ούτε ένα παιδί που λιμοκτονεί, ούτε μια έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης.

Το να γυρνάς το άλλο μάγουλο όταν καταπιέζεται κάποιος άλλος δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή», αναφέρει.

Στο κείμενο του υποστηρίζει ότι η ανοχή απέναντι σε ενέργειες που αποδίδει στην κυβέρνηση ισοδυναμεί, κατά τη δική του οπτική, με συνενοχή, επιχειρώντας παράλληλα να παρουσιάσει τις πράξεις του ως αντίδραση σε αυτό που θεωρεί συστημική αδικία.

Την ίδια στιγμή, φέρεται να περιγράφει ως βασικούς στόχους κυβερνητικούς αξιωματούχους, τους οποίους κατατάσσει ιεραρχικά από τα ανώτερα προς τα κατώτερα επίπεδα, εξαιρώντας συγκεκριμένα πρόσωπα που αναφέρει, μεταξύ αυτών και τον διευθυντή του FBI.

«Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάφει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», έγραψε.

Έγραψε τον τρόπο δράσης του

Σε άλλο σημείο του κειμένου, φέρεται να αναφέρεται στον τρόπο δράσης του, σημειώνοντας ότι επέλεξε συγκεκριμένο τύπο πυρομαχικών, με το σκεπτικό ότι προκαλούν μικρότερη διείσδυση και άρα λιγότερες παράπλευρες απώλειες.

«Για να ελαχιστοποιήσω τα θύματα, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για μονόβολα. Παρ’ όλα αυτά, θα περνούσα μέσα από τους περισσότερους από όσους βρίσκονται εδώ για να φτάσω στους στόχους, αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι επέλεξαν να παρευρεθούν σε ομιλία ενός παιδόφιλου, βιαστή και προδότη και συνεπώς είναι συνένοχοι), αλλά ειλικρινά ελπίζω να μη φτάσει εκεί», έγραφε.

Επικρίνει τα μέτρα ασφαλείας

Παράλληλα, εκφράζει ειρωνική στάση απέναντι στα μέτρα ασφαλείας της εκδήλωσης, κάνοντας λόγο για εφησυχασμό και ανεπαρκή οργάνωση.

Όπως φέρεται να αναφέρει, κατάφερε να περάσει στον χώρο έχοντας μαζί του οπλισμό, εκτιμώντας ότι οι αρχές επικεντρώνονταν κυρίως σε εξωτερικές απειλές και όχι σε άτομα που βρίσκονταν ήδη εντός του ξενοδοχείου.

«Ιρανοί πράκτορες θα μπορούσαν να είχαν φέρει ακόμη πιο καταστροφικό οπλισμό και κανείς δεν θα είχε πάρει χαμπάρι τίποτα», έγραφε.

Τις Αρχές τις ενημέρωσε ο αδελφός του

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το μανιφέστο από τον αδελφό του Άλεν στο Νιου Λόντον του Κονέκτικατ, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό του εγγράφου.

Η Μυστική Υπηρεσία εξετάζει επίσης συγγενικά του πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και την αδελφή του, η οποία φέρεται να δήλωσε ότι ο Άλεν κατά καιρούς εξέφραζε ακραίες πολιτικές απόψεις και συζητούσε για την ανάγκη «δράσης» απέναντι σε όσα θεωρούσε κοινωνικά προβλήματα.

Η έρευνα δείχνει ότι ο Άλεν συμμετείχε σε πολιτικές συγκεντρώσεις και διατηρούσε σχέσεις με ομάδες ακτιβιστικού χαρακτήρα. Παράλληλα, ήταν ενεργός σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως με περιεχόμενο γύρω από την τεχνολογία, την επιστήμη και τον πολιτικό σχολιασμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ίδιος ήταν απόφοιτος του Caltech, εργαζόταν μερικής απασχόλησης ως δάσκαλος και ασχολούνταν με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ενώ ζούσε στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες.