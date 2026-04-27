Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας μετά τις απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ – Τι εξετάζει ο Λευκός Οίκος

Την αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας για τον Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει ο Λευκός Οίκος μετά τις απανωτές απόπειρες σε βάρος του Αμερικανού προέδρου τα τελευταία δύο χρόνια.

Όπως αναφέρει το Fox News, γίνονται συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο σχετικά με το κατά πόσο ο πρόεδρος θα πρέπει να υιοθετήσει πρόσθετα μέτρα προστασίας σε μελλοντικές δημόσιες εκδηλώσεις.

Στο τραπέζι έχουν πέσει οι σκέψεις ο Ντόναλντ Τραμπ να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο σε δημόσιες εκδηλώσεις, καθώς και να επεκταθεί η περιμετρική προστασία γύρω του σε μεγάλους δημόσιους χώρους, ακόμη και αν αυτό προκαλέσει ταλαιπωρία στο κοινό.

Στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου του Σαββάτου, κατά το οποίο σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση από τον Κόουλ Άλεν, οι καλεσμένοι έπρεπε να περάσουν από μαγνητόμετρα, ή ανιχνευτές μετάλλων, για να εισέλθουν στην αίθουσα δεξιώσεων.

Το μόνο που χρειάζονταν ήταν ένα εισιτήριο για να έχουν πρόσβαση στο ίδιο το ξενοδοχείο. Μάλιστα, ορισμένοι προσπάθησαν να εισέλθουν χρησιμοποιώντας το εισιτήριο του περασμένου έτους, σύμφωνα με ένα άτομο που είχε άμεση γνώση του σχεδιασμού της εκδήλωσης.

Για παράδειγμα, η Κάρι Λέικ, πρώην υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων για τη θέση του κυβερνήτη και της Γερουσίας στην Αριζόνα, η οποία σήμερα υπηρετεί ως ανώτερη σύμβουλος στην Υπηρεσία Παγκόσμιων Μέσων των ΗΠΑ, έγραψε στα social media ότι «κανείς δεν ζήτησε να δει το εισιτήριό μου ούτε μου ζήτησε ταυτότητα».

Βέβαια, το πρόβλημα, σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές ασφαλείας εντοπίζεται πολύ πριν γίνει η απόπειρα επίθεσης κατά των κυβερνητικών στελεχών των ΗΠΑ και του προέδρου Τραμπ.

Όπως σημείωσε πρώην αξιωματούχος του FBI, ο δράστης «δεν κατάφερε να παρακάμψει το σχέδιο ασφαλείας το βράδυ της εκδήλωσης, αλλά την ημέρα που έκανε την κράτηση (στο ξενοδοχείο)».

Η δυνατότητα διαμονής σε έναν χώρο που θα φιλοξενήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, χωρίς να υπάρχει αυξημένος έλεγχος, αναδεικνύεται ως μία από τις βασικές αστοχίες των Αρχών.

Σε ντοκουμέντα που άφησε πίσω του ο δράστης Άλεν Κόουλ εμφανίζεται να μην συναντάει πουθενά εμπόδιο όντας έκπληκτος από την χαλαρότητα των μέτρων ασφαλείας.

«Μπήκα στο ξενοδοχείο με πολλαπλά όπλα και κανείς δεν σκέφτηκε ότι θα μπορούσα να είμαι απειλή». «Περίμενα κάμερες παντού, ένοπλους πράκτορες κάθε λίγα μέτρα και αυστηρούς ελέγχους. Αντί για αυτό, δεν υπήρχε τίποτα» λέει σε άλλο σημείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ασφάλεια είχε στραφεί κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως διαδηλωτές ή νέες αφίξεις, χωρίς να ελέγχει όσους βρίσκονταν ήδη εντός του ξενοδοχείου.

Παρότι οι Αρχές υποστηρίζουν ότι το σύστημα λειτούργησε, καθώς ο δράστης ακινητοποιήθηκε πριν φτάσει στον στόχο του, η ευκολία με την οποία έφτασε τόσο κοντά προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Πρώην στελέχη των Μυστικών Υπηρεσιών, ο Τσαρλς Μαρίνο, θέτει ζήτημα επικαιροποίησης των μέτρων ασφαλείας: «Το βασικό ερώτημα είναι αν τα παραδοσιακά πρωτόκολλα επαρκούν για το σημερινό περιβάλλον απειλών».

Η Μυστική Υπηρεσία, δήλωσε ο διευθυντής προσωπικής προστασίας στην SafeHaven Security GROUP Μπιλ Γκέιτζ, «θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να εξασφαλίσει καλύτερα τη ασφάλεια των μεγάλων ξενοδοχείων, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει ταλαιπωρία στους επισκέπτες και στο ίδιο το ξενοδοχείο».

Είπε επίσης ότι η Μυστική Υπηρεσία θα πρέπει να συντονίσει καλύτερα την εκκένωση άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης.

Ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από τη σκηνή μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με ανάλυση βίντεο και ήχου που πραγματοποίησε το Reuters, χρειάστηκαν τουλάχιστον 100 δευτερόλεπτα για να εγκαταλείψει την αίθουσα ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και περίπου 150 δευτερόλεπτα για να βγουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ.

«Είμαι βέβαιος ότι η Υπηρεσία θα επανεξετάσει τη διάταξη του χώρου και πιθανότατα θα διευρύνει λίγο περισσότερο την περίμετρο, λόγω των γεγονότων», ανέφερε από την πλευρά του ο πρώην ανώτερος πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας Ντον Μιχάλεκ.

Τραμπ: «Όταν έχεις επιρροή, σε κυνηγούν»

«Όταν έχεις επιρροή, σε κυνηγούν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους, λιγότερο από μία ώρα μετά την τελευταία απόπειρα κατά της ζωής του.

Αυτές οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου δείχνουν για μία ακόμη φορά την τάση του να παρουσιάζει τα γεγονότα με τον δικό του τρόπο, προβάλλοντας τον εαυτό του ως ατρόμητο ήρωα, ενώ παράλληλα δεν χάνει την ευκαιρία να προωθήσει τις προτεραιότητές του, επισημαίνει το Reuters.

Αυτή τη φορά, μεταξύ των προτεραιοτήτων του Τραμπ είναι η αμφιλεγόμενη νέα αίθουσα χορού που κατασκευάζει στον Λευκό Οίκο και η οποία, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα είναι πιο ασφαλής από το ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου διεξαγόταν το δείπνο. Στο ίδιο ξενοδοχείο είχε γίνει το 1981 η απόπειρα δολοφονίας του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Ο Τραμπ, η δημοτικότητα του οποίου έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδό της μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, διαθέτει εμπειρία από τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν περιστατικά όπως αυτό του Σαββάτου.

Ένοπλος τραυμάτισε τον Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια τον Ιούλιο του 2024. Δεύτερη απόπειρα κατά της ζωής του έγινε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν ένας άνδρας με τουφέκι είχε κρυφτεί έξω από το γήπεδο γκολφ του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα προτού συλληφθεί.

«Κανείς δεν μπορεί να μετατρέψει τον κίνδυνο σε πολιτικό πλεονέκτημα καλύτερα από αυτόν τον πρόεδρο», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Στο δείπνο του Σαββάτου ο Τραμπ ετοιμαζόταν να ασκήσει έντονη κριτική στους δημοσιογράφους στην ομιλία του, όπως επεσήμανε ο ίδιος αργότερα. Ο Τραμπ, ο οποίος συχνά επικρίνει τους δημοσιογράφους ότι μεταδίδουν «ψεύτικες ειδήσεις» και τους έχει χαρακτηρίσει «εχθρό του λαού», ήταν έτοιμος να τους αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο.

«Ήμουν έτοιμος να τους τα χώσω πραγματικά», τόνισε μιλώντας στην ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον Λευκό Οίκο.

Μετά την αιφνιδιαστική διακοπή του δείπνου, οι δηλώσεις του Τραμπ ήταν πιο συμφιλιωτικές. «Με δεδομένα τα γεγονότα απόψε, ζητώ από όλους τους Αμερικανούς να δεσμευτούν εκ νέου με την καρδιά τους και να επιλύσουμε τις διαφορές μας ειρηνικά», σχολίασε.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Τραμπ σύντομα έστρεψε την κουβέντα στο πρόσωπό του εκτιμώντας ότι είναι ένας από τους καλύτερους προέδρους που έχουν γνωρίσει οι ΗΠΑ. Συνέκρινε μάλιστα τον εαυτό του με τον Αβραάμ Λίνκολν. Ο Ρεπουπλικάνος δήλωσε εξάλλου στους δημοσιογράφους ότι, αν δεν είχε επιβάλει υψηλούς νέους δασμούς στις εισαγωγές και αν δεν είχε επενδύσει τόσο πολύ στον στρατό, θα ήταν λιγότερο στόχος.

«Έχουμε αλλάξει αυτή τη χώρα και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι χαρούμενοι με αυτό», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, κόστους 400 εκατ. δολαρίων, είναι απαραίτητη. Η εγκατάσταση, εξήγησε, θα περιλαμβάνει ένα νέο ασφαλές καταφύγιο, οροφή «ανθεκτική στα drones» και αλεξίσφαιρα τζάμια.

Καθώς σχεδιάζεται να έχει χωρητικότητα 650 καλεσμένους, θα είναι αρκετά μεγάλη για μια εκδήλωση όπως το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ επανέλαβε το επιχείρημα αυτό και την Κυριακή το πρωί γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «αυτό το γεγονός δεν θα είχε συμβεί ποτέ στη στρατιωτικού τύπου άκρως απόρρητη αίθουσα χορού που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο (…) Τίποτα δεν θα πρέπει να επηρεάσει την κατασκευή της».

Αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα η επίθεση να οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να αποσύρουν τα αιτήματά τους για πρόσθετη εποπτεία στις επιχειρήσεις των υπηρεσιών μετανάστευσης και να εγκρίνουν τη νέα χρηματοδότηση για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Συνέδεσε εξάλλου την απόπειρα δολοφονίας με αυτό που περιέγραψε ως επιτυχημένες αποστολές αποκεφαλισμού της ηγεσίας της Βενεζουέλας και του Ιράν.

Η επίθεση του Σαββάτου, υπονόησε, αποτελεί απόδειξη των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του.