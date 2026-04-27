Ο Τραμπ περιέγραψε λεπτό-λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών: “Γρήγορος ο δράστης, να τον προσλάβει το NFL”

Λεπτό προς λεπτό περιέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με την ένοπλη επίθεση σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο Washington Hilton.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, ο Τραμπ ανέφερε ότι αρχικά επιχείρησε να καταλάβει τι συνέβαινε, γεγονός που ενδέχεται να επιβράδυνε την αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας: «Αυτό που συνέβη ήταν ότι ίσως έφταιγα λίγο εγώ. Ήθελα να δω τι συνέβαινε και δεν τους το έκανα εύκολο. Ήθελα να καταλάβω τι γίνεται».

«Αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως επρόκειτο για ένα κακό πρόβλημα, διαφορετικό από τους συνηθισμένους θορύβους που ακούς σε μια αίθουσα» σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι ήτησε από τους πράκτορες να περιμένουν για λίγα δευτερόλεπτα:

«Ήμουν περιτριγυρισμένος από εξαιρετικούς ανθρώπους και πιθανόν τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά. Τους είπα “περιμένετε ένα λεπτό, αφήστε με να δω τι γίνεται”». Στη συνέχεια, καθώς απομακρυνόταν, οι πράκτορες του ζήτησαν να πέσει στο πάτωμα. «Μου είπαν “παρακαλώ πέστε κάτω”. Έπεσα και η Πρώτη Κυρία έκανε το ίδιο».

Σχετικά με το βίντεο που τον δείχνει να χαμηλώνει το σώμα του, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι ακολούθησε τις οδηγίες των πρακτόρων, την ώρα που τον συνόδευαν εκτός της αίθουσας.

«Όταν το βλέπεις στο βίντεο, είναι σχεδόν σαν μια θολή εικόνα. Έτρεξε περίπου 45 μέτρα -το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει» σχολίασε σκωπτικά για τον δράστη.

Επίσης, εξήρε την αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας: «Μόλις το αντιλήφθηκαν, τους βλέπεις να βγάζουν τα όπλα τους. Ήταν απόλυτα επαγγελματίες, στόχευσαν και τον εξουδετέρωσαν αμέσως».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο προφίλ του υπόπτου, υποστηρίζοντας ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί.

«Διάβασα ένα μανιφέστο. Έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Ήταν χριστιανός — πιστός — και στη συνέχεια έγινε αντιχριστιανός… πιθανότατα ήταν ένας αρκετά διαταραγμένος άνθρωπος», δήλωσε.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην πρώτη παρουσία του Τραμπ στο δείπνο ως πρόεδρος των ΗΠΑ, σε μια εκδήλωση στην οποία οι πρόεδροι συχνά δεν παρίστανται.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν κινήθηκε με ταχύτητα προς σημείο ελέγχου ασφαλείας, έχοντας εισβάλει στο ξενοδοχείο οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πυροβόλησε εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος τραυματίστηκε, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη εντός του ξενοδοχείου.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο Άλεν είχε συντάξει μανιφέστο, στο οποίο περιέγραφε την πρόθεσή του να στοχοποιήσει μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο απέστειλε σε συγγενείς του λίγο πριν την επίθεση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο μανιφέστο μεταξύ άλλων αναφερόταν: «Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ είσαι ο καταπιεσμένος. Δεν είμαι εγώ αυτός που βιάστηκε σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη».