Δίκη Τεμπών: Να εξεταστεί το κινητό του σταθμάρχη εισηγήθηκε η εισαγγελέας

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς η εισαγγελέας εισηγήθηκε να γίνει δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Το αίτημα είχαν υποβάλει συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, ζητώντας να διερευνηθούν οι επικοινωνίες και τα δεδομένα που περιέχονται στη συσκευή.

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Η εισαγγελέας χαρακτήρισε το αίτημα «νόμιμο και εύλογο», επισημαίνοντας ότι η εξέταση του κινητού μπορεί να συμβάλει στην αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Τι πρότεινε να εξεταστεί στο κινητό

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, θα πρέπει να διαταχθεί άρση του απορρήτου και να πραγματοποιηθεί εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη στη συσκευή.

Ο έλεγχος προτείνεται να καλύψει:

τις εισερχόμενες και εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις,

τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS και MMS,

τα δεδομένα εφαρμογών επικοινωνίας, όπως το Viber,

τυχόν διαγραμμένα αρχεία, για τα οποία θα επιχειρηθεί ανάκτηση.

Η εισαγγελέας παρέπεμψε στη σχετική διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία επιτρέπει την άρση του απορρήτου κατά τη διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων.

Η πρόταση διατυπώθηκε στο τέλος της συνεδρίασης, μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων των συγγενών που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η τελική κρίση επί του αιτήματος ανήκει στο δικαστήριο.

Οι καταθέσεις των οικογενειών Βλάχου και Πλακιά

Κατά τη σημερινή διαδικασία, μετά τους συγγενείς μηχανοδηγών και εργαζομένων της Hellenic Train που επέβαιναν στην επιβατική αμαξοστοιχία, κατέθεσαν μέλη των οικογενειών Βλάχου και Πλακιά.

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Οι γονείς του Βάιου Βλάχου, καθώς και οι γονείς της Αναστασίας-Μαρίας, της Χρυσής και της Θωμαής Πλακιά, περιέγραψαν τις πρώτες ώρες αγωνίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά και την προσωπική έρευνα που ακολούθησαν για να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στις παρεμβάσεις στον τόπο του δυστυχήματος, στη μεταφορά χωμάτων και συντριμμιών και στα ευρήματα που εντοπίστηκαν αργότερα στο Κουλούρι Λάρισας.

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«Ο χρόνος σταμάτησε»

Η Μαρία Θεοδωρή, μητέρα του Βάιου Βλάχου, μίλησε για την εικόνα που αντίκρισε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, εκφράζοντας το παράπονό της για την απουσία οργανωμένης κρατικής υποστήριξης και υπογραμμίζοντας τη βοήθεια των εθελοντών.

Όπως κατέθεσε, ο γιος της θα παραμείνει για πάντα 34 ετών, καθώς από τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 «ο χρόνος σταμάτησε» και για τους δυο τους.

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Ο σύζυγός της και πατέρας του Βάιου, Χρήστος Βλάχος, αναφέρθηκε στην έρευνα που πραγματοποίησαν προκειμένου να εντοπίσουν το σημείο όπου είχαν μεταφερθεί χώματα από τον τόπο της σύγκρουσης.

Χαρακτήρισε την τραγωδία «κρατική δολοφονία» και υποστήριξε ότι η δικογραφία έδωσε συγκεκριμένη μορφή στην έννοια της διαφθοράς.

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Μίλησε, επίσης, για τη Σύμβαση 717 και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.

Αναφορικά με τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση, δήλωσε ότι δεν υιοθετεί τη θεωρία περί παράνομου φορτίου, αποδίδοντάς την στα έλαια σιλικόνης και στους μετασχηματιστές των ηλεκτραμαξών.

«Τα πήραμε και έγινε δεύτερη κηδεία»

Ο Δημήτρης Πλακιάς, πατέρας της Αναστασίας-Μαρίας Πλακιά, αναφέρθηκε επίσης στις συνθήκες που επικρατούσαν στο νοσοκομείο και στην ενημέρωση που είχαν λάβει οι συγγενείς από τον τότε υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη.

Κατέθεσε ακόμη ότι, κατά τη δική του εκτίμηση, οι γερανοί που βρίσκονταν στον τόπο της τραγωδίας χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής και όχι για τους νεκρούς.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του στο βιολογικό υλικό και στα οστά που εντοπίστηκαν στο Κουλούρι, όπου είχαν μεταφερθεί συντρίμμια των δύο αμαξοστοιχιών. Όπως είπε, η οικογένεια τα παρέλαβε και προχώρησε σε δεύτερη κηδεία.

Ο ίδιος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους δικαστές, χαρακτηρίζοντάς τους την τελευταία ελπίδα των οικογενειών για την απόδοση δικαιοσύνης.

Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος μόνο για ανθρώπινο λάθος, όταν δύο αμαξοστοιχίες κινούνταν επί 12,5 λεπτά στην ίδια γραμμή.

Νίκος Πλακιάς: «Στο τέλος πρέπει να βρούμε την αλήθεια»

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων Χρυσής και Θωμαής Πλακιά, περιέγραψε τον αγώνα του για να μάθει με ποιον τρόπο έχασαν τη ζωή τους οι κόρες του.

Αναφέρθηκε σε πόρισμα τεχνικού συμβούλου από την Ουαλία, καθώς και στο βίντεο της Λεπτοκαρυάς που καταγράφει την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Κατέθεσε ακόμη ότι νομικοί άλλων οικογενειών τού είχαν μεταφέρει πως δεν επιθυμούσαν να παραδοθούν ορισμένα στοιχεία στον ανακριτή, καθώς θεωρούσαν ότι αυτό δεν βρισκόταν προς το συμφέρον της υπόθεσης.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν προσήλθε στο δικαστήριο με διάθεση εκδίκησης, αλλά με την προσδοκία να αποκαλυφθεί η αλήθεια, κάνοντας παράλληλα λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες που αναπτύχθηκαν γύρω από την τραγωδία.

«Οι τάφοι είναι ακόμη ανοιχτοί»

Τελευταία κατέθεσε η Σοφία Ζαροπούλου, μητέρα των δίδυμων κοριτσιών, η οποία κάλεσε το δικαστήριο να διερευνήσει την υπόθεση σε βάθος και να αποδώσει τις ευθύνες που αναλογούν.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι τάφοι είναι ακόμη ανοιχτοί και περιμένουν δικαιοσύνη».

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τα Τέμπη.