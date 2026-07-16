Πυροδοτεί τη «βόμβα» με την απόκτηση του Τζόλη η Άρσεναλ – Αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ το «χρυσό» deal

Πολύ κοντά στην μεταγραφή του στην Άρσεναλ φαίνεται να είναι ο Χρήστος Τζόλης, που θα εξαργυρώσει τις εκπληκτικές του εμφανίσεις με την Κλαμπ Μπριζ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το The Athletic η Άρσεναλ αποδέχθηκε τις οικονομικές απαιτήσεις της βελγικής ομάδας, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού.

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Ο Χρήστος Τζόλης εφόσον ολοκληρωθεί το «χρυσό» deal θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, με το συνολικό ποσό της συμφωνίας να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 24χρονος είχε μια εξαιρετική σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ τη σεζόν 2025/26, σκοράροντας 17 γκολ και δίνοντας 23 ασίστ μόνο στο πρωτάθλημα.

🚨 Arsenal reach agreement with Club Brugge to sign Christos Tzolis. Deal for 24yo left winger done at €40m asking price set by #ClubBrugge. Move in process of being finalised – Greece international wanted & prioritised #AFC move throughout @TheAthleticFC https://t.co/iYMBAjVc3k July 16, 2026

Σε όλες τις διοργανώσεις, είχε 51 γκολ σε 52 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων πέντε γκολ στα προκριματικά του Champions League και άλλων τριών στην league phase της διοργάνωσης.

Ο Χρήστος Τζόλης ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία της ομάδας του χωριού του, τη Δόξα Πενταλόφου, όπου αγωνίστηκε στις ακαδημίες της ομάδας από το 2006 έως και το 2010, όταν και μετακινήθηκε στον ΠΑΟΚ.

Οι πρώτες του συμμετοχές με την πρώτη ομάδα έγιναν το 2020. Στις 20 Ιουνίου 2020, μόλις στη δεύτερη εμφάνιση του στην πρώτη ομάδα, ο 18χρονος, επιδεικνύοντας εξαιρετική τεχνική σημείωσε το γκολ της ισοφάρισης στην τελική νίκη με 3-1 επί του ΟΦΗ.

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Στις 12 Αυγούστου 2021, ο Τζόλης μεταγράφηκε στην Νόριτς Σίτι της Πρέμιερ Λιγκ με πενταετές συμβόλαιο, ενώ στις 22 Ιουλίου 2022, εντάχθηκε στην ολλανδική ΦΚ Τβέντε με μονοετή δανεισμό.

Στις 6 Αυγούστου 2023, εντάχθηκε στην γερμανική Φορτούνα Ντύσελντορφ με μονοετή δανεισμό. Στην ομάδα από την Γερμανία, πήρε χρόνο συμμετοχής και πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν, όπου σε συνολικά 37 αγώνες σκόραρε 24 γκολ. Με 22 γκολ σε 30 αγώνες, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της σεζόν στην 2. Μπούντεσλιγκα.

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Στις 30 Μαΐου 2024, η Φορτούνα Ντύσελντορφ ενεργοποίησε την επιλογή αγοράς του παίκτη. Ωστόσο, την 1 Ιουλίου του ίδιου καλοκαιριού, η ομάδα της Κλαμπ Μπρίζ από το Βέλγιο, απόκτησε τον Τζόλη, καταβάλλοντας το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ στην Φορτούνα. Στο σύλλογο της Μπρυζ, αποτελεί έναν από τους βασικούς παίκτες της ομάδας, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.