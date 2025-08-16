Ζαφείρης: Εκτός ενδεκάδας της Σλάβια – Πιέζει για την απόκτηση του ο ΠΑΟΚ

Χωρίς τον Χρήστο Ζαφείρη θα παραταχθεί η Σλάβια Πράγας στην αναμέτρηση με τη Γιάμπλονετς για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τσεχίας φουντώνοντας τα σενάρια για την πιθανή μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ εντείνει την πίεση του για την απόκτηση του 22χρονου μέσου, έχοντας κάνει πρόταση με συνολικό κόστος 12 εκατομμύρια ευρώ και έχει στο πλευρό του τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Aπό την πλευρά του ο πρόεδρος του κλαμπ της Τσεχίας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, υποστήριξε πρόσφατα πως ο ΠΑΟΚ έχει ενημερωθεί πως δεν πρόκειται να παραχωρηθεί ο παίκτης στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το gazzetta.gr, υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία ΠΑΟΚ – Ζαφείρη για τετραετές συμβόλαιο, με ετήσιες απολαβές που ξεκινούν από 1,6 εκατ. ευρώ και αυξάνονται με μπόνους.