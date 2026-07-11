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ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Τέσσερις συλλήψεις για έκθεση ανηλίκων – Εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις υγιεινής σε κατοικίες

Σχηματίστηκε δικογραφία

Σαντορίνη: Τέσσερις συλλήψεις για έκθεση ανηλίκων – Εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις υγιεινής σε κατοικίες
DEBATER NEWSROOM

Τέσσερις ημεδαποί συνελήφθησαν στη Σαντορίνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Σαντορίνης, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 10ης Ιουλίου και αφορούν τέσσερα άτομα ηλικίας 20, 24, 29 και 33 ετών.

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Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις κατοικίες τους διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στους κανόνες υγιεινής, οι οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία, έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των ανήλικων τέκνων τους.

Σε βάρος των τεσσάρων ημεδαπών σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.

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